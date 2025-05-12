苗栗通霄電廠擴建引反彈！台電承諾活化通霄海水浴場

台電公司通霄發電廠，第二期擴建工程完工後示意圖。（台電公司提供）

2025/05/12 18:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台電公司通霄發電廠正在擴建發電機組，將成為全國第四大電廠，引發地方疑慮；苗栗縣政府今（12）日邀集台電公司高層說明，縣議員徐永煌，質疑台電講得好、但做不好，未尊重地方意見；對於工程進度等，台電允諾每半年召開說明會；通霄公所也要求台電支持通霄海水浴場重整，台電也表示會配合地方進行活化，另爭取通苑地區民生用電擇優計費，但台電表示，電價係一體適用，該案窒礙難行。

位在通霄鎮的台電通霄電廠正進行第二期機組擴建計畫，興建過程已造成鎮民極大關切與恐慌，縣長鍾東錦今主持說明會，地方提出對地方環境影響及衝擊、回饋金問題提要求台電公司說明。

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台電說明，通霄電廠今年將拆二座機組，計畫增設五部燃氣複循環機組，預計2032年完工後，將有九部發電機組，總裝置容量約616萬千瓦，將成為全國第四大電廠、第二大天然氣電廠，而相關回饋金問題等，都在官網看得到。

徐永煌不滿說，他當鎮長8年，感受到台電講得好、但做不好，漠視地方意見，以回饋金公布在官網而言，老人家根本不會上網，要如何了解回饋機制，他要求台電每半年召開說明會向地方說明工程進度，獲台電允諾配合。

回饋金部份，台電指出，台電設有年度運轉中、施工中及前置促協金，與補助型電協金等多元制度，後續隨著二期計畫發電量提升，地方回饋金額會同步增加，一期完工後每年回饋金逾2億元，預計二期完工後將突破3億元，目前僅回饋金通霄、苑裡鎮公所及苗栗縣政府，可廣泛運用於公共建設、地方發展與社區營造。

苗栗縣議會機要秘書李文星也代表後龍鎮籍的議長李文斌發聲，要求台電說明是否造成後龍鎮污染，若有污染，後龍將力爭回饋金。

通霄鎮長張可欣也建請台電支持通霄海水浴場專案重整，台電總經理王耀庭表示，對於通霄發電廠隔鄰的通霄海水浴場，台電會配合鎮公所討論如何讓海水浴場活化，也希望錢花在刀口上。鍾東也指示擇期邀集台電、公所及地方人士等，討論如何規劃活化通霄海水浴場。

台電公司通霄發電廠第二期擴建工程，引發地方疑慮，苗栗縣長鍾東錦（右1）邀台電總經理王耀庭（左1）說明。（記者張勳騰攝）

曾任通霄鎮長的徐永煌（左3），在說明會中批評台電公司講得好，但做不好，要求台電公司與地方多溝通。（記者張勳騰攝）

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