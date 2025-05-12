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    錢不夠用？ 日本省錢達人曝「超市3陷阱」最容易花冤枉錢

    日本省錢達人指出，「超市購物3大陷阱」最容易讓荷包悄悄失血。示意圖。（資料照）

    日本省錢達人指出，「超市購物3大陷阱」最容易讓荷包悄悄失血。示意圖。（資料照）

    2025/05/12 21:18

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕超市商品種類齊全、購物方便，是許多小資族日常採買的首選，但在琳瑯滿目的貨架前，稍不注意就可能失控亂買、預算爆表。日本知名省錢達人三木千奈分享，每月僅花2萬日圓（約新台幣4100元）就能養活一家五口，她指出，超市購物時要小心「3種花錢陷阱」，看似無害的消費習慣，最容易讓人不知不覺的掏空錢包。

    據日本媒體《saita》報導，三木千奈指出，不少人會過度對「零食無意識消費」，超市的餅乾、糖果等單價不高的零食，讓人抱持著「買一包就好」的心態放入購物籃，但日積月累下來仍是一筆龐大支出。她建議可以規劃「零食預算日」，在指定的時間購買，不僅能滿足口腹之慾，還能讓消費更有節制。

    再來就是「超市的麵包區域」，當麵包剛出爐時，香味會讓原本沒有購買打算的顧客臨時破戒，而且買1個又會覺得太少，甚至還會多夾2至3個，導致增加非必要支出，所以沒有打算購買麵包時，最好直接避開該區域。

    最後則是「打折、半價甜點」，許多人看到某件商品貼著半價標籤時，都會想「我無法抗拒購買它！」並將其放入籃子中。三木千奈透露，節約的關鍵不在於「商品多便宜」，而在於「是否需要」，就算只省下1日圓，這對家庭的長期財務規劃來說，具有重要意義。平時應避免促銷誘惑，就能有效防止衝動購物，讓錢財不再流失。

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