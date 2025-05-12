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    臉書買賣詐騙猖獗！他2天收11封詐騙訊息 提醒「最好面交」

    網友提醒，臉書交易詐騙猖獗，寧願不賣，也不要冒險。示意圖。（美聯社）

    網友提醒，臉書交易詐騙猖獗，寧願不賣，也不要冒險。示意圖。（美聯社）

    2025/05/12 20:19

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年國內詐騙猖獗，無論是網頁、電話還是簡訊讓民眾不堪其擾、真假難辨。一名網友分享，最近在臉書刊登販售耳機資訊，沒想到短短48小時就收到11則詐騙訊息，涵蓋「宅配取件付款」、「使用賣貨便」等五種常見詐騙手法，對此讓原PO呼籲，「能面交就面交」在臉書上交易時，請務必提高警戒心。

    網友在PTT發文說，日前在臉書刊登自己的耳機資訊後，竟在48小時內收到11封的可疑訊息，基本上都是老套的詐騙手法，原PO透露，這些人通常會聲稱住在花蓮、台東或澎湖，要求宅配取件付款，或假裝操作「賣貨便」等各種交易失敗，誘導賣家給出聯絡資訊。

    原PO指出，還有一些人會給假的匯款資訊，等到物品寄出去後，賣家根本不會收到錢，或是謊稱自己臨時有事，要改為宅配取件，開始各種催促另開賣場給他下單，而這些往往都是詐騙集團的圈套。最後原PO也提醒，「網路買賣東西能面交就面交，不能面交要先確定有收到全額再寄出，寧願不賣，也不要冒險」。

    貼文曝光，引起網友熱議，「建議不要給別人帳號喔 小心第三方詐騙」、「他會跟你說錢匯了被凍結，要你操作解凍，解凍方法想當然就是要你匯款」、「現在不面交風險超高」、「認識的提供帳戶有收到錢，結果是三方詐騙，帳戶直接被凍結超過半年」、「先收錢會有第3方詐騙可能，詐騙真是萬年不變」、「這年頭連貨到付款可能要收點訂金了，寄過去不收不回應的人變多了」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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