商職生畢業參加青年領航計畫 2年獲5證照錄取國立大學

余政翰商職畢業後參加勞動部青年領航計畫，先就業再就學，2年內取得5證照還考取國立大學。（桃竹苗分署提供）

2025/05/12 17:56

〔記者李容萍／桃園報導〕國立中壢高商校友余政翰2年前高職畢業時，並未像多數同學一樣直接升學，而是選擇參加勞動部與教育部合作推動的「青年就業領航計畫」，進入高雄銀行桃園分行擔任事務員。這2年內，他不僅累積寶貴的職場經驗，還考取5張金融證照，最後更憑藉工作成果，近日成功透過特殊選才管道錄取國立中央大學經濟系，踏實走出屬於自己的職涯路，用行動詮釋「先就業、後升學」的最佳範例。

余政翰坦言剛進入銀行時壓力不小，面對陌生的業務內容，從櫃台收付、票據作業到外匯、會計等流程，每一步都必須重新學習。他曾因不熟作業而出錯，也曾一度懷疑自己的選擇，但他沒有退縮，反而更積極進修，利用下班時間苦讀專業知識，陸續考取證券商業務員、信託業務員等5張金融專業證照，逐漸從新手變成能獨當一面的銀行行員。

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余政翰分享，這段職場經歷讓他學會了責任與紀律，也把課本上的知識真正轉化為可應用的能力。這2年不只累積經驗，更釐清自己要走的方向，也因此更有信心迎接大學的挑戰，預計今年9月進入中央大學經濟系就讀，未來希望繼續深耕金融領域，朝向專業發展。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部為協助青年順利就業，於2023年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，其中「青年就業領航計畫」鼓勵高中職應屆畢業生透過職場實務訓練探索自我。參與的青年不僅有穩定薪資，每月還可獲得1萬元就業津貼，累積最多3年36萬元補助金，作為未來升學或創業的資金。計畫結束後，還能透過特殊選才方式申請大學，將工作成果作為升學加分條件，提供另一種實現學業與夢想的管道。

桃竹苗分署統計，執行計畫至今已成功媒合1054名青年就業，計畫結束後，也會協助青年續留職場或藉由特殊選才管道繼續升學。欲進一步了解「青年就業領航計畫」，可至青年就業領航計畫網站查詢。

余政翰商職畢業後參加勞動部青年領航計畫，先就業再就學，2年內取得5證照還考取國立大學。（桃竹苗分署提供）

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