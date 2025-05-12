新光三越暑假營業? 中市都發局：須提部份營業計劃修復書且符合四大要件

市議員（左至右）蔡耀頡、江肇國、周永鴻質疑新光三越想要邊施工邊營業。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/12 17:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店2月13日發生氣爆，目前正在修復，民進黨市議員江肇國、周永鴻、蔡耀頡今天在市議會提出質疑，坊間傳出新光三越中港店想要力拼暑假營業或邊修邊營業，要求市府不能罔顧市民安全，不能讓民眾去逛一個既是工地又是百貨公司新光三越。

都發局長李正偉表示，新光三越有提出「整體修復至可供使用計畫書」，預計內部修復約7月完成，外牆修復11月底完工，看目前的內部的修復，不太可能在1、2個月內完成，市府希望新光三越整棟修復後再營業，若要部份營業，還要另提部份營業計劃修復書且要符合四大要件。

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對此新光三越表示，新光三越依提交計劃在整建修復階段中，一切以安全第一為優先，依照所有相關規定，全力進行施工修復中。

民進黨市議員周永鴻、江肇國、蔡耀頡今天在市議會提出質疑，指坊間傳出新光三越在暑假營業，甚至還想邊修復邊營業，但是外牆還有當初氣爆的附掛物，還在搖晃，市府不應畏懼新光三越大財團的壓力，同意邊修復邊營業。

周永鴻表示，新光三越中港店提出整體修復計劃，但坊間卻傳暑假要營業，是否有向市府提出要分層營業？

江肇國更質疑，若新光三越依照公安與防護計畫，若部分樓層可取得公安簽證，是否能先行復業？而外牆還未修復完成，就可以先行營業嗎?市民安全難道不用考慮？這些都需要市府明確說明。

蔡耀頡更擔憂，若因為分二階段修復，因為內部修復好，而外牆附掛物還未完成，就讓新光三越分層營業，誰能保證護網能抵得住掉落的附掛物？民眾可能將面臨要進新光三越時，還要抬頭看外牆的附掛物有沒有掉下來。

3人皆要求，新光三越是否復業，安全必須擺在首位，而且除了公共安全之外，對於氣爆造成的亡者賠償、櫃位損失、員工薪資與後續勞資爭議，市府更應負起責任，要求新光三越完整負責、妥善處理。

李正偉表示，新光三越所提是整體修復計劃，並非部份修復計劃，若要分層營業，就要再提部份修復計劃，並符合四大要件，第一，營業樓層須經由相關專業技師簽證，包括垂直動線、部分使用管線、消防評估等；第二，須經由第三方公正；第三，修復樓層要做適當阻隔，不會有公共安全之虞；第四，後續修復計畫要有相關防護措施，不只內部空間，外牆也要做相關改善，以維護民眾消費空間公共安全。市府不會配合新光三越的時辰。

新光三越外牆設防護網，以保護汽車及行人安全。（記者蘇金鳳攝）

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