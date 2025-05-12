宜蘭利澤焚化廠採ROT方案更新 9月招商2029年底完工

宜蘭縣利澤焚化廠營運年限將在明年4月到期，縣府環保局決定採用ROT方案更新。（記者江志雄攝）

2025/05/12 17:49

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣利澤焚化廠營運年限將在明年4月到期，縣府環保局決定採用ROT原廠升級方案更新，縣議會今天（12日）到廠考察，環保局長許嘉琦說，全案訂於9月公告招商，明年3月底前完成簽約，2028年1月動工，2029年底完工。

利澤焚化廠是宜蘭縣最重要的廢棄物處理設施，廠區設置2座焚化爐，單日最大處理量600噸，2006年啟用後，委託廠商經營，至今已逾19年，營運年限明年4月6日屆滿，在ROT原廠升級、BOT建新替舊2項升級轉型方案中，縣府環保局敲定ROT方案，並擬定相關期程，透過縣議會下鄉考察行程爭取支持。

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許嘉琦在簡報時指出，縣府環保局將在6月9日下午2點召開利澤焚化廠ROT公聽會，邀請附近居民、專家學者、民間團體出席，聽取各界意見，希望在九月公告招商，明年3月底前完成簽約，由得標廠商投資13億元（含新建室內溫水游泳池），隨後啟動規劃設計。

工期2028年1月到2029年12月，原廠升級完工後的營運許可年限，從2030年1月到2046年5月，施工期間，廠區2座焚化爐在特定時段必須停爐，到時會把廢棄物暫置於垃圾貯坑，同步停收事業廢棄物與外縣市垃圾，若貯坑填滿，再協請其他縣市支援調度，不影響宜蘭縣內的垃圾收運作業。

宜蘭縣議長張勝德說，針對利澤焚化廠升級轉型方案，縣議會同仁有不同看法，本會期規劃下鄉考察行程，安排議員們到廠聽取簡報、參訪中控室和垃圾貯坑，了解運作過程及現況，不論採取ROT或BOT，縣議會尊重縣府決定並全力支持。

宜蘭縣議會今天到利澤焚化廠考察，議員參訪廠區中控室了解作業流程。（記者江志雄攝）

利澤焚化廠垃圾貯坑抓取作業。（記者江志雄攝）

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