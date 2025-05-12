國中會考前夕 彰化芬園國中81考生拜文昌君求「神助攻」

芬園國中81名考生今天齊聚寶藏寺，向神明祈求庇佑考試順利。（圖由芬園國中提供）

2025/05/12 17:44

〔記者湯世名／彰化報導〕有拜有保庇！國中會考前夕，彰化縣芬園國中將上陣應考的81名應屆畢業生，今天（12日）由校方帶領到寶藏寺向眾神明祈福，大家把准考證影本放在供桌上求考運，並祈求文昌帝君「神助攻」，保佑他們們金榜題名。

今天到場為考生祈福的有芬園鄉長林世明、芬園鄉農會總幹事黃翊愷、芬園國中校長張婉玶、芬園國中家長會長張志成、寶藏寺主委張協章等人。眾人向觀世音菩薩等神明祈求庇佑應屆畢業生考試順利，能夠考取理想中的學校。81名考生也齊聚寶藏寺向文昌帝君祈求能獲得「神助攻」，讓他們金榜題名，考上理想的學校。

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考生說，來拜拜向神明祈求庇佑考運，感覺比較安心，不過還是自己努力最重要，自助才能獲得神助。

芬園國中校長張婉玶表示，國中會考即將登場，考生們難免會緊張，學校也非常關心，為了幫考生求個好彩頭，今天特別帶著應屆考生們到寶藏寺，祈求觀世音菩薩、文昌帝君等神明為考生開智慧，廟方則送給學生文昌筆，希望他們能順利考上理想的學校。

芬園國中81名考生今天齊聚寶藏寺，向神明祈求庇佑考試順利。（圖由芬園國中提供）

芬園國中81名考生今天齊聚寶藏寺，向觀世音菩薩等神明祈求庇佑考試順利。（圖由芬園國中提供）

芬園國中校長張婉玶（中）、芬園國中家長會長張志成（右）、寶藏寺主委張協章（左）向神明祈求庇佑考生金榜題名。（圖由芬園國中提供）

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