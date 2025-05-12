台中獨老宅倍增至5.5萬戶 議員促別再賣地速辦「公立老人公寓」

張芬郁（左2）等議員促市府別再賣地，應速辦公立「老人公寓」。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/12 17:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市僅1名老人居住的住宅數10年來倍增為5萬5千戶，高齡社會來臨，全市卻僅277名老人入住社會住宅，長者換居數也僅3例，多名台中市議員促市府不要再賣地，比照雙北及高雄市，加速辦理公辦民營的「公立老人公寓」，照顧一般老人的居住需求；都發局表示會進行研議。

包括市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融等人今日在都發建設水利聯合質詢時關切高齡化社會，台中市照顧老人居住正義速度慢。

請繼續往下閱讀...

張芬郁指出，根據內政部統計僅1名老人居住的住宅數，台中市10年來倍增，從2.5萬戶已倍增到5.5萬戶，但目前照顧弱勢高齡長輩的社宅卻僅277名長者入住，連去年開始推出的「65歲以上長者無電梯住宅換居社宅隨到隨辦專案」，也僅3人申辦。

張芬郁說，目前包括台北、新北、高雄、嘉義都已經開辦公辦民營的「老人公寓」或樂齡公寓、養生村，要求台中市長盧秀燕不要再賣地，土地留下引進民間投資，採BOT模式興建公辦「老人公寓」，照顧低收及中低收之外的一般老人居住正義。

陳雅惠也說，台中市高齡人口已突破43萬人，占總人口16.8%，市府在「高齡友善住宅」政策嚴重落後，呼籲未來所有市有土地開發案應強制納入高齡宅單元，並結合共餐、復能、無障礙設計等生活機能，讓長輩「住得久、住得好、住得安心」。

都發局長李正偉說，會研議引進民間投資辦理老人寓或青銀混居模式，在此之前，市府每年編列4100萬元補助老舊公寓改善設施，歡迎民眾申請，讓長者老宅能獲得改善，便利長者進出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法