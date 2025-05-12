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    紅樹林藍碳方法學過環境部初審 適用範圍限縮至鹽田魚塭等

    紅樹林藍碳方法學今通過環境部初審。（資料照）

    紅樹林藍碳方法學今通過環境部初審。（資料照）

    2025/05/12 17:33

    〔記者楊媛婷／台北報導〕為達2050淨零減碳目標，海委會、農業部提送紅樹林藍碳方法學到環境部審查，經討論後，今（12日）決定適用範圍從原本的海岸限縮到鹽田、魚塭，建議本案補正後送審議會審查。

    環境部今舉行「紅樹林植林」溫室氣體減量方法草案第3次專案小組審查會議。根據資料，該案訂定適用範圍為「過去2年內無產業活動之沿海人工濕地（如閒置鹽田、閒置魚塭等），周遭50公里內曾有紅樹林分布之生長棲地」；參照本土其他碳匯方法學訂定最小面積為0.1公頃，試算碳吸存量有約4.7噸至9.2噸。

    有環團認為紅樹林可能會漂流到其他地方，還有提出紅樹林如果缺乏管理可能引發海岸環境災難，甚至影響水鳥、招潮蟹等，主張紅樹林應在封閉環境，審查委員認同適用範圍應該要更明確，尤其方法學不只是科學問題，還有管理問題，也建議要提出生物多樣性的監測計畫等。

    農業部資源永續利用司長莊老達表示，外界擔心紅樹林會「走路」、漂流到其他場域，因此要訂出邊界；超出邊界的部分，他建議一旦超出範圍後沒有移除，就沒辦法拿到減量額度；海委會副主委黃向文指出，未來企業提計畫案也還是要通過審查，不是任意適用，也有環委表示，未來審查一定會很嚴格，防堵可能漂流的情況。

    經3個小時討論，計畫主持人、中興大學特聘教授林幸助認同範圍限縮為鹽田、漁塭、廢棄埤塘，審查委員則建議埤塘樣態多，廢棄埤塘應更明確規定，最後同意紅樹林藍碳方法學需補正資料後再送審議會。

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