「粉紅超跑」狂吸人潮 台鐵白沙屯、通霄站單日運量創歷史新高

2025年白沙屯媽祖徒步進香期間，台鐵白沙屯站單日運量突破該站歷史新高。照為活動期間搭車人潮。（交通部提供）

2025/05/12 17:08

〔記者蔡昀容／台北報導〕白沙屯媽祖徒步進香行程昨天（5月11日）落幕，交通部表示，台鐵白沙屯站5月1日6萬5931人次、通霄站5月10日4萬2448人次，創該站人次歷史新高。

白沙屯媽祖5月1日起駕，5月3日抵達北港朝天宮，5月11日回鑾，整體徒步行程是10天9夜。交通部政務次長陳彥伯表示，啟動鐵公路聯防，總計疏運超過29萬人次。

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活動期間，台鐵密集加開班次、加掛車廂，高鐵也增班及增停苗栗站；「白沙屯拱天宮＝高鐵苗栗站」、「北港朝天宮＝台鐵嘉義站」開臨時客運路線，並依照民眾需求加開增調。

5月1日、3日、10日、11日是輸運重點，台鐵進出站19萬4205人次，較去年活動同期運量成長約61.3％；高鐵進出站7萬9012人次，較去年活動同期成長28.9％。公路局增闢的臨時客運路線，總計開出488次接駁車，班班客滿，疏運超過1萬5572人次。

交通部政務次長伍勝園表示，台鐵白沙屯站及通霄站的單日服務人次約2、3000人次，不過白沙屯站5月1日起駕日達6萬5931人次，通霄站5月10日達4萬2448人次，雙雙突破該站單日運量歷史新高。

另外，伍勝園指出，高鐵苗栗站5月11日回鑾日進站人數1萬0661人次，較去年活動同期增加7146人次，成長203％。

2025年白沙屯媽祖徒步進香期間，台鐵白沙屯站單日運量突破該站歷史新高。照為活動期間搭車人潮。（交通部提供）

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