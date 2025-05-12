為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「粉紅超跑」狂吸人潮 台鐵白沙屯、通霄站單日運量創歷史新高

    2025年白沙屯媽祖徒步進香期間，台鐵白沙屯站單日運量突破該站歷史新高。照為活動期間搭車人潮。（交通部提供）

    2025年白沙屯媽祖徒步進香期間，台鐵白沙屯站單日運量突破該站歷史新高。照為活動期間搭車人潮。（交通部提供）

    2025/05/12 17:08

    〔記者蔡昀容／台北報導〕白沙屯媽祖徒步進香行程昨天（5月11日）落幕，交通部表示，台鐵白沙屯站5月1日6萬5931人次、通霄站5月10日4萬2448人次，創該站人次歷史新高。

    白沙屯媽祖5月1日起駕，5月3日抵達北港朝天宮，5月11日回鑾，整體徒步行程是10天9夜。交通部政務次長陳彥伯表示，啟動鐵公路聯防，總計疏運超過29萬人次。

    活動期間，台鐵密集加開班次、加掛車廂，高鐵也增班及增停苗栗站；「白沙屯拱天宮＝高鐵苗栗站」、「北港朝天宮＝台鐵嘉義站」開臨時客運路線，並依照民眾需求加開增調。

    5月1日、3日、10日、11日是輸運重點，台鐵進出站19萬4205人次，較去年活動同期運量成長約61.3％；高鐵進出站7萬9012人次，較去年活動同期成長28.9％。公路局增闢的臨時客運路線，總計開出488次接駁車，班班客滿，疏運超過1萬5572人次。

    交通部政務次長伍勝園表示，台鐵白沙屯站及通霄站的單日服務人次約2、3000人次，不過白沙屯站5月1日起駕日達6萬5931人次，通霄站5月10日達4萬2448人次，雙雙突破該站單日運量歷史新高。

    另外，伍勝園指出，高鐵苗栗站5月11日回鑾日進站人數1萬0661人次，較去年活動同期增加7146人次，成長203％。

    2025年白沙屯媽祖徒步進香期間，台鐵白沙屯站單日運量突破該站歷史新高。照為活動期間搭車人潮。（交通部提供）

    2025年白沙屯媽祖徒步進香期間，台鐵白沙屯站單日運量突破該站歷史新高。照為活動期間搭車人潮。（交通部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播