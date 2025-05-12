台中標案1/4曾流廢標 建設局成「流標王」有標案流標9次

林祈烽指台中建設標案1/4曾流廢標，建設局成「流標王」影響市政建設。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/12 17:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市是人口第二大城市，相關公共建設招標多，但市議員林祈烽、施志昌、鄭功進指出，全市列管613件標案中，竟有多達148件曾流標或廢標情形，占近1/4，建設局佔54件，成「流標王」，甚至有標案流標9次之多；另都發及水利局標案流標排第3、第4名，影響市政建設；建設局強調，因建築工料上漲所致，會加強檢討推動。

林祈烽今在議會都發建設水利業務質詢指出，市府到今年3月列管613件標案中，竟有多達148件曾出現流標或廢標情形，占比近25%，其中建設局流廢標案數54件居冠，占36.5%，成為「流標王」，此外，水利局及都發局排第3及第4名，三個局合計流廢標案數78件，超過全市148列管流廢標案的5成之多，對市政建設影響甚鉅。

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林祈烽說，台中市重大建設包括台中巨蛋流廢標8次、海洋生態館6次、綠美圖及足球運動休閒園區則各4次，除重大建設流廢標外，甚至連節能路燈換裝維護案也流廢標5次，北區三民路三段道路及人行道改善工程流廢標更多達9次，導致進度落後10%，迄今仍待國土署審查修正計畫。

他指出，水利局也有14件流廢標，都發局10件，其中，太平區永億段社會住宅工程流廢標5次、修改期程亦高達5次，暴露出重大工程所面臨的管理問題，除影響建設進度，有些標案還波及中央補助款，恐造成財政損失，市府推動公共工程最基本的招標都一再廢標，如何落實市政建設藍圖。

都發局長李正偉說，因之前有受到疫情影響、缺工缺料所致，之後會參考營建物價指數招標；水利局長范世億則說，中部汙水處理廠商少，因工作量能未能消化下，影響廠商投標。

建設局長陳大田指出，除營建物料上漲外，部份廠商挑工程，複雜度高的工程廠商意願低，未來會加強檢討改善招標成效。

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