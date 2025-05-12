板橋第一運動場周邊步行環境改善 營造安全通學廊道、友善休憩空間

新北市板橋第一運動場周邊人行環境改善，提供海山高中和海山國小學生安全的通學路廊。（記者賴筱桐攝）

2025/05/12 16:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋第一運動場鄰近海山國小、海山國中，過去人行道狹窄，常有樹木或電線桿等設施阻礙通行，市府以「府中雙城」計畫為基礎，串聯捷運府中站和新板特區，改善周邊步行環境，提升開放空間及綠地品質，目前工程已完工並開放使用，營造安全的通學廊道及友善休憩空間。

新北市城鄉發展局都市設計科科長吳敏漳指出，板橋第一運動場周邊先前因人行道寬度不足，常有樹木竄根，致路面高低不平，或有電線桿等設施阻礙通行，造成推嬰兒車的家長或輪椅族不便，且周遭停車空間和動線紊亂，汽車停車場、自行車停放區、路邊停車格相互交錯，影響通行安全和視覺景觀。

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他說，環境改善計畫分為兩階段推動，第一期針對區運路及海山路側人行道重新規劃，去年底完工，第二期針對漢生東路側人行道、西門廣場及街角廣場等區域改善，形塑綠色減碳「護城河」。

吳敏漳說明，施工項目包括既有廣場活化再利用、人行步道動線優化、停車空間動線整合，並種植多樣化喬木或複層植物，減緩都市熱島效應，全區步道改善長度共985公尺，平均淨寬提升至2.4公尺，最寬處達4.6公尺，綠地面積也增加2296平方公尺，綠覆率提升36％，打造休閒運動、安全友善、綠意盎然的人本步行空間。

另外，配合2025世界壯年運動會賽事舉行，板橋體育場正在整修，體育局表示，第一階段先完成世界田徑總會一級認證及中華民國田徑協會認證的國際標準400公尺田徑場翻新，可舉辦國際賽事，在該場地創造的紀錄，也能被世界田總採認，浪漫的薰衣草紫色跑道成為社群平台熱門打卡景點。

體育局說明，第二階段將進行彩虹階梯觀眾席看台整修，包含內部通廊及部分空間，列入今年重點修繕工程，正辦理規劃設計作業，預計6月開工，看台施工期間不影響民眾使用跑道。

板橋第一運動場周邊人行環境改善後，提供舒適安全的步行空間。（記者賴筱桐攝）

板橋第一運動場周邊人行環境改善工程完工，留設大面積的開放空間和街角廣場。（記者賴筱桐攝）

板橋體育場跑道已整修完成，浪漫的薰衣草紫成為社群平台熱門打卡景點。（記者賴筱桐攝）

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