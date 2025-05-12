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    好天氣來了！今起各地轉晴 下半週高溫上探34度

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/05/12 16:55

    〔記者林志怡／台北報導〕2天的鋒面大雨過後，接下來一週將迎來穩定的好天氣。中央氣象署指出，接下來一週天氣穩定，部分地區有零星降雨，山區則要注意午後雷陣雨，白天氣溫則從明起重回30度或以上，下半週更可達到33至34度。

    中央氣象署預報員林定宜說明，明天各地天氣穩定，整體水氣偏少，各地多雲到晴，僅東半部、基隆北海岸、恆春半島有零星短暫雨，山區午後則有局部短暫雨。

    週三也將維持多雲到晴的好天氣，零星短暫陣雨區域也縮小至東南部、恆春半島，東北部地區降雨也較明天更少，但山區午後仍需注意局部短暫雷陣雨。

    林定宜說，週五至下週一台灣周邊將轉為偏南風至西南風的環境，各地天氣進一步好轉，僅恆春半島有零星短暫陣雨，北部、東北部、東部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨。

    此外，週三至週五金馬地區有局部霧或低雲影響能見度，民眾若有離島交通往返需求，務必注意航班資訊。

    氣溫方面，林定宜指出，未來一週白天溫暖如下，明起西半部白天氣溫可重回30度或以上，且隨著氣溫逐日回升，下半週高溫可達33至34度，局部近山區、河谷地區氣溫可再略高些許，另下週一東南部地區則可能有焚風出現。

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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