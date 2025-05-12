台東縣鼓勵「以功代金」降金紙空污 捐款社福可抽好禮！

拜拜備金紙焚燒是民間信仰，台東環保局鼓勵以功代金，減少空污，還可參加抽獎。（記者黃明堂攝）

2025/05/12 16:54

〔記者黃明堂／台東報導〕為鼓勵民眾以更環保的方式祭祀並支持在地社福團體，台東縣環境保護局舉辦「以功代金推廣抽獎活動」，即日起至10月12日，民眾只要透過統一超商或全家便利商店事務機，捐款至「台東縣」社福團體，就有機會抽中Apple Watch SE、Sony無線降噪耳機、台東桂田喜來登酒店自助晚餐券等獎項。

台東縣環保局指出，「以功代金」活動自2022年起致力推廣，根據統計捐款筆數逐年成長，去年與起始年相比更是成長達71%，顯示民眾環保意識逐漸提升，今年透過加碼抽獎活動方式，期望能進一步吸引更多民眾參與，將環保理念融入日常生活。

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環保局說明，此次活動需透過統一超商或全家便利商店事務機進行「以功代金」捐款，將款項捐至「台東縣」社福團體，需確實填寫姓名、連絡電話，並在超商「繳費收據」空白處填寫手機末三碼，再將「繳費收據」拍照或掃描，上傳至「台東縣環境保護局」臉書粉絲專頁活動該篇貼文留言區。

此次活動涵蓋端午節、鬼門開、中元普渡與中秋節等重要祭祀節日，鼓勵民眾響應「以功代金」，以公益捐款取代焚燒紙錢，既可表達對神明與祖先的敬意，又能減少空氣污染。

活動期間不限金額每日可重複捐款數次，一筆捐款即可累積一次抽獎機會，捐款越多筆得累積越多抽獎機會，亦可重複領獎，活動結束後，環保局將公布抽獎時間，並於臉書粉絲專頁公開直播抽獎。以紙錢單價100元、重量約625克計算，若累積捐款10萬元，預估可減少0.625噸紙錢燃燒。

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