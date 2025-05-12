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    汐止伯爵街路面塌陷 初判加壓水管破裂所致

    新北市汐止區伯爵街14巷路面塌陷，疑似是連日大雨造成，經工務局前往視察，指該案疑因地下加壓水管破裂所致。（記者羅國嘉攝）

    新北市汐止區伯爵街14巷路面塌陷，疑似是連日大雨造成，經工務局前往視察，指該案疑因地下加壓水管破裂所致。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/12 16:57

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市汐止區伯爵街14巷今（12日）上午6時許晨運的民眾出門發現，路面塌陷懷疑可能是連日大雨造成，經工務局前往視察，指該案疑因地下加壓水管破裂造成，路面下陷達65公分，影響約82戶居民用水。目前現場已全面封閉，警方實施交通管制，居民改道康寧街進出。

    已設前進指揮所監控

    清晨6時許，有晨運民眾發現路面出現傾斜裂縫，隨即報警。警方到場後封鎖現場並通報區公所與相關單位。工務局長馮兆麟率團隊立即趕往現場勘查，並與汐止區公所、水利局及消防局成立前進指揮所，統一指揮應變。

    馮兆麟表示，初步研判，事故原因為社區自來水加壓管線破裂，屬社區內部設施，由社區自行負責維護。現已關閉水源，無漏水情形，供水中斷部分將由水車支援。並指示養護工程處全力協助道路與護岸修復，預估工期5至6個月，期間將設置監測儀器，密切監控地形與建物變化，確保居民安全。

    水利局則說明，其自來水用戶加壓受水設備屬社區內線私產，維護管理責任原即應由社區住戶自行負責，停水期間台灣自來水公司將依實際需求協助提供水車，保障住戶用水無虞。

    新北市工務局長馮兆麟率團隊趕往汐止區伯爵街14巷現場勘查，並與汐止區公所、水利局及消防局成立前進指揮所，統一指揮應變。（記者羅國嘉攝）

    新北市工務局長馮兆麟率團隊趕往汐止區伯爵街14巷現場勘查，並與汐止區公所、水利局及消防局成立前進指揮所，統一指揮應變。（記者羅國嘉攝）

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