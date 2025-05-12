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    推動影視產業發展 南市府與文策院簽訂MOU

    台南市長黃偉哲（右）與文策院董事長蔡嘉駿今天共同簽署合作備忘錄。（記者王姝琇攝）

    台南市長黃偉哲（右）與文策院董事長蔡嘉駿今天共同簽署合作備忘錄。（記者王姝琇攝）

    2025/05/12 16:53

    〔記者王姝琇／台南報導〕為連結中央與地方資源、提升台灣文化內容產業的整體量能，台南市政府與文化內容策進院（以下簡稱文策院）今天共同簽署合作備忘錄（MOU），堅定攜手為台灣文化內容產業注入強心針的決心。

    台南市政府與文策院今天簽署MOU，雙方將整合資源，於影視投資補助、跨域媒合、文化科技應用、國際拓展等方面進行合作，透過實際行動打造南部文化內容產業的新引擎。

    台南市長黃偉哲說，台南文化底蘊深厚，適合發展文化內容產業，諸如去年文博會大獲成功，及《斯卡羅》、《總鋪師》、《想見你》等影視作品在台南取景達極高收視率；如今有文策院的加入，未來無論影視拍攝、數位科技、流行音樂，都期待將在地能量轉化為具國際影響力的作品。

    文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院作為文化創意產業的「推進器」，長年協助影視、音樂、出版、動漫、設計、遊戲等各種內容，從創作開發、製作投資到跨國媒合與國際輸出，致力讓台灣好內容被看見、被投資、被分享。此次與台南市府合作正是「一加一大於二」的最佳體現，結合地方文化能量與國家級資源，將共同開創更具影響力的文化作品與產業動能。

    文化局長黃雅玲指出，未來除影視投資之外，文策院亦鼓勵國內外企業資源與在地新創團隊，至岸內影視基地劇本開發、商展露出、拍攝多元作品，積極媒合具投資意願，或開發潛力的國際產業，協助推介岸內影視基地，為台南影視產業注入更多元資金與商業動能。同時，推動具有國際市場潛力的內容產品拓展海外市場，強化影視內容產業的國際競爭力。

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