高雄林園水上活動熱點 出現致命水母「葡萄牙戰艦」

含致命劇毒的僧帽水母現身林園海灘。（陳俊強提供）

2025/05/12 16:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕天氣轉熱，高雄市林園區中芸國中、海洋濕地公園南側的沙灘水上活動愈趨頻繁，近日卻接連有含有致命劇毒的僧帽水母現身，林園愛鄉協會呼籲泳客看到僧帽要遠離，也不要赤足在沙灘行走以免誤踩。

中芸國中、海洋濕地公園南側的沙灘出現活體僧帽水母，有網友將相片上傳網路社群，提醒這是「水母世界毒性排名第三的僧帽水母」。

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林園愛鄉協會理事陳俊強指出，中芸國中海灘海泳及划獨木舟活動風行，海洋濕地公園則為觀賞夕照夯點，假日水上活動頻繁，僧帽水母會對人體構成威脅，民眾若發現其蹤跡，應通知相關單位移除。

他說，僧帽水母（Physalia physalis）的鰾充氣狀態，外形很像倒置的葡萄牙戰艦式船體，又稱「葡萄牙戰艦」，是一種致命的劇毒管水母，雖然僧帽水母像水母，但其實是一個包含水螅體及水母體的群落，每個水螅體都有專門的功能，無法單獨生存。

陳俊強指出，僧帽水母的鰾是左右對稱的，鰾長九到卅厘米，有透明、粉紅、藍或紫色，他說，在鰾下有長觸手，蜷曲時不到1公分，捕食時會伸展，最長可達22米，平均長約10米，觸手上滿布劇毒刺絲胞，即便死亡毒性仍在，碰觸到會產生劇痛，留下紅色鞭痕，甚至發生嚴重過敏反應而致命。

他說，若不慎碰觸到僧帽水母，必須立刻以海水沖洗，但因其觸手很長，得避免再次碰觸，且不要用手擦拭，以免增加劇毒接觸面積。

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