最高罰百萬！日月潭碼頭遊艇遭釣客鬆繩惡搞 閘門將加高設防

日月潭停靠在碼頭過夜的遊艇，日前傳遭釣客鬆繩惡搞，日管處經會勘後，將加高入口閘門防護柵欄。（記者劉濱銓攝）

2025/05/12 16:43

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭公有碼頭泊靠遊艇，日前傳出夜間遭釣客鬆繩惡搞破壞，過去還常有擅闖遊艇亂丟垃圾、便溺等，日月潭風景區管理處近期與潭區遊艇公會會勘後，決定在碼頭閘門加裝防護柵欄，強化阻絕以防擅闖，另外，針對碼頭、步道等禁釣場所也將加強巡查，不服勸導最高可處100萬元罰鍰，籲請釣客自重。

潭區遊艇業者表示，以往常有釣客夜間爬進公有碼頭閘門釣魚，有些還會闖入遊艇，在後甲板釣魚、喝酒，甚至會亂丟垃圾、吐檳榔汁、隨地便溺等，造成遊艇與碼頭環境雜亂，由於時間都在晚上，以致查緝困難。

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日月潭遊艇公會則說，近日碼頭又遭釣客擅闖，甚至惡劣的將繫繩解開，導致遊艇鬆脫，由於泊靠在碼頭的遊艇都是船家的財產，釣客行為已構成毀損，經向管理單位反映，碼頭將加高入口阻絕柵欄，盼能解決擅闖亂象。

日管處表示，日月潭4大公有碼頭以及環潭步道，全都禁止釣魚，有關船家反映遊艇繫繩遭人解開，經與遊艇公會會勘後，將加高碼頭閘門防護柵欄，防止再有人闖入，預計今年就會施作完畢，另外，考量潭區只有水社、伊達邵、朝霧碼頭才有遊艇泊靠過夜，防護柵欄只會設在這3座碼頭，至於夜間未有遊艇的玄光碼頭則不會施作。

日管處也提醒，潭區公共設施禁止釣魚，如巡查發現就會勸導，若不服勸導就會開立舉發單，依發展觀光條例可處5000元至100萬元罰鍰，未來也將加強碼頭夜間巡查，船家若發現有人擅闖，也可立即報警，以維護自身權益。

日月潭停靠在碼頭過夜的遊艇，日前傳遭釣客鬆繩惡搞，日管處將加高入口閘門防護柵欄，防止再有人擅闖。（記者劉濱銓攝）

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