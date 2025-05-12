改造圓形景觀餐廳 虎頭埤親子環教生態館完工

市府觀光旅遊局爭取經費，對近半世紀的建物進行改造，全新規劃為親子環教生態館。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/12 16:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕虎頭埤有「台灣第一水庫」之稱，園區各休憩場域逐漸更新、優化，而湖畔森林裡有座圓形建物，啟用迄今近50年，曾是熱門的景觀餐廳，由於結構老舊，南市觀光旅遊局斥資3600萬元改造，全新規劃為親子環教生態館，目前已經完工，仍延續當地知名的蟋蟀主題，內部積極佈展中，本週六開幕。

親子環境生態館建物最初於1976年完工，圓形造型引人矚目，原為景觀餐廳，而附近又有最熱門的虎月吊橋，加以串連後，是園區觀光的必經之地，深受歡迎。

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後來，虎頭埤的青年活動中心完工，食宿機能兼具，人潮移動，景觀餐廳逐漸沒落，一度變成閒置空間；縣長蘇煥智時期，結合新化當地知名的傳統民俗活動，規劃為國內首座蟋蟀生態館，熱鬧景況再現。

隨著年代久遠，結構老舊，下雨時還會漏水，環境不利於蟋蟀生態，觀旅局向中央爭取經費，暫時閉館，展開改建，硬體已經完工。

觀旅局指出，目前親子館內仍以蟋蟀為主題進行展示，但結合了環境教育形式，將其生態與習性分階段地真實呈現，從小到大，猶如一部精彩的成長史。

觀旅局表示，除了生態之外，還有當地鬥蟋蟀傳統文化的介紹，甚至包含飼養的方式，以及雌雄的分辨等，內容豐富，值得推薦。

完工的親子環教生態館，將於本週六開幕，當天新化區農會也將在虎頭埤舉辦五寶節產業推廣活動，尤其深受各界喜愛的健走，報名踴躍，熱鬧可期。

目前親子館內仍以蟋蟀為主題進行展示，但結合了環境教育形式，將其生態與習性分階段地真實呈現。（記者吳俊鋒攝）

完工的親子環教生態館，將於本週六開幕。（記者吳俊鋒攝）

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