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    台鐵九曲堂站周邊空間被忽視 陳其邁允會去現場看看、任內做好

    高市議員黃飛鳳關注台鐵九曲堂站周邊開發，市長陳其邁允諾總質詢後盡快去現場會勘、任內會檢討。（翻攝官網）

    高市議員黃飛鳳關注台鐵九曲堂站周邊開發，市長陳其邁允諾總質詢後盡快去現場會勘、任內會檢討。（翻攝官網）

    2025/05/12 16:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃飛鳳今質詢時，點名台鐵九曲堂站周邊環境優，卻欠缺妥善規劃，區公所能掌握的經費只能割草，沒辦法多做一些；市長陳其邁答詢時允諾，總質詢後會去現場看看，任內會好好整理。

    黃飛鳳今表示，要讓大樹活起來、九曲堂火車站是關鍵，但現況是沒明顯的意象，周邊的環境欠約妥善規劃與整理；她具體建議，可與台鐵討論，將鐵路巷宿舍群部分閒置場域進行修整後，劃設為文創空間或安排類似用途，以此強化車站周邊人文、進一步帶動人氣與商機。

    陳其邁答詢時指出，台鐵委託高市府管理周遭綠地，每年50萬元，他覺得50萬要維護管理有點困難，後續會設法增加到100萬或150萬元。

    他同時允諾，總質詢後、會親自去看看現場，他記得日治時期的地圖標示大高雄沒幾個地方，九曲堂車站是其中一處，過去鳳梨、香蕉都經過九曲堂站轉運，市府會好好檢視相關整修方向。

    陳其邁強調，大樹北邊最重要的是佛光山，大樹南邊就是九曲堂，這裡還有火車經過，會好好檢視、任內會把這裡做好。

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