桃園SRF廠招待觀音4里居民2天遊 民代質疑「收買人心」

議員吳進昌指出，可寧衛將招待觀音區4里居民2日遊，參訪高雄廠且住好吃好。（擷取自吳進昌臉書）

2025/05/12 16:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市SRF（Solid Recovered Fuel，固體再生燃料）發電廠爭議未解，議員吳進昌今（12）日於市議會法務局工作報告質詢指出，可寧衛將招待鄰近4里居民2日遊，參訪高雄廠且住好吃好，此舉恐是收買人心，這對居民判斷SRF於觀音設廠的議題公平嗎？法務局長賴彌鼎答詢，尊重廠商作法但不予評論，市府一定是依法行政，並在法律攻防上全力以赴；可寧衛對此不回應。

吳進昌指出，現階段SRF的程序還在進行，但可寧衛卻透過各種公關方式，針對觀音區，尤其是所在的4個里各個突破，近日他接到民眾陳情，可寧衛將於6月招待大潭、觀音、武威、保生4個里的居民，參觀可寧衛高雄資源回收場，2日遊且入住渡假大飯店，可以說是住好吃好，但台灣目前並沒有任何1家SRF發電廠正式營運發電，參觀母公司資源回收場有意義嗎，如此作法對居民判斷SRF在觀音設廠的議題公平嗎？希望市府能堅持立場，而廠商收買人心的行為不管適不適法，相信民眾心中自有1把尺。

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賴彌鼎答詢，廠商敦親睦鄰讓民眾更了解其行業操作，是否能符合地方環保的要求，市府尊重廠商作法但不予評論，市府的立場就是依法行政，標準是多少，就按照標準來作業，至於行政程序仍全力進行防禦，包括成立律師團隊，對於各種行政訴訟都會努力研究。

3家SRF發電廠臺灣立方、可寧衛、立疆公司，當初以專案入園方式進駐桃科，取得經濟部能源局核發的再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向桃市府發出推薦函，廠商再向市府申請入園許可，引發爭議後經濟部收回推薦函，市府兩度廢止廠商入園許可，但廠商兩度訴願都成功，並向市府提出國賠，市府仍與廠商法律攻防中，居民堅決反對SRF進駐，目前臺灣立方、可寧衛都已動工，尚未動工的立疆已將8公頃土地、以53.67億元售出，同時也喪失蓋廠資格。

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