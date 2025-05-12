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    喝牛奶真能顧目睭？王惠美出題 小朋友反應可愛極了

    彰化縣自推「生生有鮮乳」政策，讓全縣9萬多名國小到國中學童，每週1天喝鮮奶。（記者張聰秋攝）

    彰化縣自推「生生有鮮乳」政策，讓全縣9萬多名國小到國中學童，每週1天喝鮮奶。（記者張聰秋攝）

    2025/05/12 16:39

    〔記者張聰秋／彰化報導〕喝牛奶真能顧目睭（眼睛）？彰化縣政府自今年3月起推動「生生有鮮乳」政策，9萬多名國中小學童每週有一天能免費喝到一瓶國產鮮奶。政策實施第3個月了。縣長王惠美今天走進彰化市大成國小的教室，與學童進行牛奶小常識有獎徵答，提問「早餐喝牛奶對眼睛有幫助，對不對？」小朋友搶著舉手作答，還擺出可愛的圓圈手勢高喊「對！」現場萌度爆表。

    其實，不少人直覺認為牛奶就是補鈣、長高專用，沒想到也能顧目睭。王惠美當場解釋，牛奶富含維生素A，是維護眼睛健康的重要營養素，對正值發育期的孩子來說非常有幫助。

    問答過程中，孩子們面對縣長連出4題，包括「喝牛奶能幫助長高嗎？」「彰化是不是養牛大縣？」「為什麼牛奶喝起來冰冰的？」通通對答如流。王惠美說，彰化縣乳牛飼養頭數逾3萬頭，年產乳量高達1億1千萬公斤，為全台之冠，從產地到餐桌，不只確保鮮度，也讓孩子們喝進在地的健康力量。

    會後，衛生局長葉彥伯補充表示，牛奶營養豐富，除了鈣質、蛋白質、脂肪外，也含有維生素A與B2等多種營養素，不只強健骨骼，還能護眼，雞蛋、肝臟、優酪乳等乳製品也都是不錯維生素A的來源。

    小朋友回答喝牛奶可保護眼睛是對的，大聲說「對」舉高雙手劃出圓圈圈，反應超可愛。（記者張聰秋攝）

    小朋友回答喝牛奶可保護眼睛是對的，大聲說「對」舉高雙手劃出圓圈圈，反應超可愛。（記者張聰秋攝）

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