中興新村動了！國發會首件標租案 省主席官邸變身餐館

中興新村省府主席官邸佔地寬廣、圍牆高聳，是國發會收件標租案。（記者陳鳳麗攝）

2025/05/12 16:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村北、中核心的省府宿舍由國發會分期整修，第二期宿舍肩負聚客計畫創打造文創聚落使命聚客，首件標租案近日公告，由位在光華路的省主席官邸打頭陣，該官舍連同相鄰的前青年創業育成孵化基地辦公室，土地總面積2748平方公尺，租金底價為6萬0129元，希望作為餐廳或私廚，營業項目須為餐館業。

中興新村分北中南核心三區塊，南核心已交給中興大學設置中興大學南投分部，而中、北核心則除了作為公家機關辦公室外，收回的省府宿舍部分，交由國發會分四期整修再活動利用，第一期整修60間宿舍出租作為公務員宿舍。

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第二期80間宿舍陸續完成，國發會本月份公告推出第1件標租案，分別位在光華路93號和99號，即占地寬廣的省府主席官邸，以及曾作為中興新村青年創業孵化基地辦公室的平房宿舍，兩間宿舍土地面積合計2748平方公尺，建築物則占650.97平方公尺，兩間宿舍有庭院，其中省主席官邸是兩層樓木構造房舍，有前後院庭園，樹木蓊鬱、草皮翠綠。兩間宿舍的月租金底價為6萬0129元，租賃期為5年。6月9日投標截止，6月10日開標。目前詢問度很高，有不少民間業者表達高度興趣。

國發會活化專案辦公室主任吳文貴指出，首件標租案有投標資格限制，營業項目須為餐館業，希望將這兩間宿舍打造為餐廳或私廚，由於中興新村都被列為文化景觀區，因此承租人也須依南投縣府訂定的「中興新村文化景觀保存維護計畫及管理原則」、「中興宿舍修繕原則」規定進行保存維護。

吳文貴說，第二期位在光華路的宿舍整修已接近完成，第二件標租案預定在第一市場和光華國小之間的12間宿舍，希望能作為民宿使用，租金和招租辦法會再公布。

省府主席官邸是兩層樓木構造房屋，後方還有草皮和另棟木屋，樹木蓊鬱，環境優美。（記者陳鳳麗攝）

連同省主席官邸一起出租的光華路99號宿舍，過去曾當中興新村青年創業孵化基地辦公室。（記者陳鳳麗攝）

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