慰問聖嘉民啟智中心 軍友社榮譽理事長李棟樑頒贈禮券、福利金送暖

聖嘉民啟智中心院生熱情的與軍友社榮譽理事長李棟樑打招呼，場面溫馨歡樂。（青年日報提供）

2025/05/12 16:18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕長期從事敬軍慰問工作的軍人之友社榮譽理事長李棟樑不僅心繫國軍，也相當關心社會弱勢族群，國軍官媒《軍聞社》今日報導，李棟樑今日特別前往宜蘭聖嘉民啟智中心，慰問身心障礙者與社工人員，頒贈福利金及企業禮券，傳遞來自社會各界的關懷與愛心。

《軍聞社》今日報導，身兼懷恩基金會董事長的李棟樑，今日上午在會統企業副董事長李啟銘、前國防部副部長徐衍璞及軍友社秘書長簡士偉等人陪同下，慰問聖嘉民啟智中心，關懷義大利籍呂若瑟神父身體狀況，在聖嘉民啟智中心院長黃鈺雯的說明下，瞭解院生的生活狀況與院內近況。李棟樑親切慰問院生，也特別感謝社工人員秉持無私奉獻的精神，協助身心障礙者的照護及教養工作。

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《軍聞社》報導描述，在李棟樑慰問過程中，他在呂若瑟神父陪同下走訪每間教室，院生與社工人員看到他，都熱情地表達問候與感謝，也有院生開心獻上自製手工藝品，或是與他握手，場面溫馨歡樂。

黃鈺雯表示，啟智中心的庇護工場，提供專業、溫暖、安全的職業訓練場所，讓院生能夠順利學習工作技能，扣除成本後收入將作為院生零用錢。「這些餅乾都是小朋友們做的，好厲害！」李棟樑走訪院區時，以實際行動支持院生自製的麵包及餅乾，與在場的慰問團分享心意，肯定院生的勞動成果，給予滿滿的鼓勵與正能量。

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