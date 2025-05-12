結合文化、自然與美食 屏東推端午連假多元遊程

屏東縣政府推出結合文化、自然與美食的端午節連假多元遊程。（圖由屏縣府提供）

2025/05/12 16:31

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣政府為迎接端午節3天連續假期的到來，推出結合文化、自然與美食的「跟著屏東SOLO這樣玩─2025端午連假遊程」，從漁村體驗、部落文化、森林療癒到節慶限定活動，適合親子、情侶與家庭共遊，歡迎民眾在連假期間深入探索屏東在地風情。

屏縣府指出，端午連假屏東市區遊程從五星級「屏東西市場」享用早午餐後，前往「屏東書院」參與傳統立蛋活動，接著走訪「屏菸1936文化基地」與「屏感覺所」感受歷史與創新交織的沉浸式文化氛圍，晚間漫步「勝利星村」，享用晚餐並體驗動物溜滑梯公園的童趣。

請繼續往下閱讀...

山林愛好者可選擇「尾寮山步道」健行行程，結合高樹地區在地美食與農業體驗，如「高樹青果生產合作社」與「屏東智慧農業學校」，感受屏東山林與智慧農村魅力；海線旅遊則推薦騎乘大鵬灣環灣自行車道，走訪「王船文化館」，享用館內「漁行口食堂」道地的東港飯湯，5月31日在東港並有紙風車劇團限定演出《台灣幻想曲》，內容精彩，值得期待。

此外，縣府並在枋寮、旭海、滿州等地推出1至3日的深度遊程，包括漁村生活體驗、藍皮火車懷舊路線、老七佳石板屋及港口飛魚季等，還有新園鄉端午節「取午時水」民俗活動，展現屏東豐富多元的地域文化與浪漫美景；更多推薦遊程可至屏東旅遊網查詢

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法