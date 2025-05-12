嘉市北港路一再施工遭諷「墮胎路」 市府：7月完工時全面刨鋪

嘉市北港路因道路一再施工，路面顛簸遭網友譏諷「墮胎路」。（記者丁偉杰攝）

2025/05/12 16:25

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市入口門戶要道北港路因道路一再施工，路面顛簸遭網友譏諷「北港路是墮胎路」、「走北港路避震器都震到漏油」等，議員王浩今天質詢要求市府工務處目前工程完成後，維持至少一年以上不再施。工務處長蘇文崎回應說，北港路人行道施作工程預計7月完工，屆時將全面刨鋪，還給用路人平整路面。

蘇文崎說，北港路國道一號高速公號交流道至世賢路段，路面於2021年底全面鋪設完成，目前路況良好。

請繼續往下閱讀...

至於北港路世賢路至友忠路段，目前正辦理人行道施作，台電管線需配合辦理下地作業，並將電箱遷移至路中央的分隔島，管線挖掘後，路面先以臨時性修補方式處理，預計人行道整體工程7月完工，屆時將由市府將該段道路全面刨鋪，還給市民一個平整安全路面。

王浩說，北港路作為嘉市重要門戶道路，長期以來因各式工程造成路面顛簸，甚至得繞路行駛，是許多用路人的痛，甚至遭網友譏諷「北港路是墮胎路」、「走北港路避震器都震到漏油」、「寧願繞高鐵大道也不走北港路」等。

王浩認為，工務處應針對未來將逐步改善的市區重要道路進行盤點，以及機慢車道尚未改善的情形，優先作處理。目前北港路工程完成後維持至少一年以上不再施工，否則馬路挖了又挖，新的過沒多久還是凹凸不平。

此外，議員鄭光宏質詢說，目前北港路桿線下地與人行步道改善工程出現行人穿越線與行人庇護島共桿衝突、路面洩水坡面不佳、人行步道舖面與舊有路面不平整、行人穿越線與新作人行步道無銜接等問題，要求工務處整體完工前改善。

嘉市北港路桿線下地與人行步道改善工程出現行人穿越線與行人庇護島共桿衝突。（嘉市議員鄭光宏提供）

嘉市北港路人行步道改善工程出現行人穿越線與新作人行步道無銜接問題。（嘉市議員鄭光宏提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法