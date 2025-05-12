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    澎湖跳島自行車嘉年華系列活動開跑 邀請全台車友一同嗨騎

    澎管處整合今年自行車活動，推出多項自行車活動。（澎管處提供）

    澎管處整合今年自行車活動，推出多項自行車活動。（澎管處提供）

    2025/05/12 16:33

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎管處今年整合推動「澎湖跳島自行車嘉年華活動」，包含有「春、秋季領騎服務」、「世界自行車日-Hi騎菊島」及「澎湖跳島101K自行車活動」等多項精彩活動，邀請全台車友一起用20公里的時速拜訪世界最美麗海灣。

    自行車領騎服務在澎湖行之有年，已在台灣自行車界打響品牌與知名度，這項全國首創的服務，今年邁入第14年。每年春季3月1日起至6月30日，以及秋季9月1日至10月31日，台灣車友或車隊只需5人（含）以上，7天前透過報名表預約申請，就能享受貼心服務。

    第2波亮點配合今年世界自行車日，由交通部觀光署主辦全台環騎所串聯規劃「Hi騎菊島」活動，6月3日上午8時30分在嗨鼠地景藝術地標集合，車友一路騎經盛名的通梁古榕、跨海大橋及魚躍有餘等景點，終點來到小門地質探索館。現已開放報名，限額100人，完騎贈送攜鞋袋禮。

    壓軸活動是9月28日的「澎湖跳島101K自行車活動 」，包括「挑戰組101公里」及「休閒組22公里」，行經嵵裡沙灘、鎖港自行車休憩站、北寮奎壁山、跨海大橋及漁翁島燈塔等景點，除了車道補給站提供澎湖黑糖糕和鹹餅名產，終點站更有海鱺魚與牡蠣熬成鮮味海鮮粥、花枝丸及丁香魚等料理。

    活動收取報名費挑戰組1000元及休閒組600元，贈送自行車防風背心、環保紀念衣、電子完騎證書、攜鞋袋（限101K組）等。完賽獎牌選用阿爾卑斯山經典「牛鈴」造型。

    澎湖適合慢遊悠閒欣賞，自行車活動最合適。（澎管處提供）

    澎湖適合慢遊悠閒欣賞，自行車活動最合適。（澎管處提供）

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