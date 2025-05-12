眾神護台灣 全台12尊神明齊聚台南安定蘇厝真護宮

台南安定蘇厝第一代天府真護宮16日起一連10天，舉辦「護國佑民平安祭」，全台北、中、南12間知名宮廟的神明齊聚一堂，與真護宮眾神的同守護台灣。（記者劉婉君攝）

2025/05/12 16:24

〔記者劉婉君／台南報導〕眾神護台灣！台南安定蘇厝第一代天府真護宮，將於16日起一連10天，舉辦「護國佑民平安祭」活動，全台北、中、南將有12間知名宮廟的神明，齊聚一堂，與真護宮的眾神一同庇佑人民平安，守護台灣安全，期間還有豐富的活動及摸彩。

蘇厝第一代天府真護宮主委陳榮春表示，廟方慶祝五府千歲聖誕千秋，奉王爺指示，舉辦護國佑民平安祭活動，邀請北、中、南代表性廟宇的神明一起來守護台灣安全，庇護人民平安，原本以為是一項「不可能的任務」，沒想到拜訪各家廟宇時，不僅管理委員會，請示神明也很快獲得應允，但因空間有限，只能邀請12間廟宇參與。

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目前包括中部的台中大甲鎮瀾宮大甲媽，及台南的新營太子宮中壇元帥、學甲慈濟宮保生大帝、土城正統鹿耳門聖母廟鹿耳門媽、祀典大天后宮府城鎮南媽、全台開基永華宮廣澤尊王、柳營代天院代天巡狩遊王公、下營玄天上帝廟玄天上帝、麻豆代天府代天巡狩五府千歲、屏東東港東隆宮溫府千歲等的均已蒞臨真護宮，北部的新北八里無極宮王母娘娘及淡水行天武聖宮濟公師尊則將預計今晚抵達。

陳榮春說，12尊神明，代表1年12個月守護台灣，16日至25日，難得全台有這麼多間代表性廟宇的神明齊聚，歡迎民眾一起來為自己和台灣祈福。

活動期間除了有平安麵、冷飲及冰棒提供民眾吃平安之外，15日晚上有大台南歌友會歌唱聯誼賽，16日下午1時30分開始，有台南12所國小的藝陣演出，晚上則有五王盃歌唱比賽，台上選手拚獎牌，台下觀眾則可參加摸彩，獎品包括機車、冰箱、電視機、行李箱等。

18日下午有超過10支專業的藝陣演出，晚上影歌星聯歡晚會，將有喬幼等歌手表演。19至21日有王藝明創新大型布袋戲，22、23日明華園星字戲劇團演出，23日上午委員會團拜祝壽宴王，24日晚上全國友宮聯誼音樂會及平安宴，25日下午護國佑民大法會及賞兵。

台南安定蘇厝第一代天府真護宮16日起一連10天，舉辦「護國佑民平安祭」，全台北、中、南12間知名宮廟的神明齊聚一堂。（記者劉婉君攝）

台南安定蘇厝第一代天府真護宮16日起一連10天，舉辦「護國佑民平安祭」，全台北、中、南12間知名宮廟的神明齊聚一堂。（記者劉婉君攝）

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