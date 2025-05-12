新北環境教育繪本徵選 首獎作品拿5萬獎金

第6屆「繪眼識地球─環境教育繪本徵選」熱烈徵件中，收件截止日為6月6日，各組首獎獲5萬元。（圖由新北環保局提供）

2025/05/12 15:39

〔記者陳奕劭／新北報導〕「繪眼識地球─環境教育繪本徵選」即起徵件至6月6日，共分為「國小創作組」、「國中創作組」、「高中（職）創作組」與「社會創作組」邀請學生民眾報名。新北市環境保護局表示，各組首獎獲頒5萬元獎金，前3名將製成實體與電子繪本，得獎作品將於9月公開展出。

市府環保局表示，今年徵選主題有「2050淨零排放」、「噪音科技執法」、「資源回收與廚餘再利用」、「環保兩用袋」、「水資源環境」、「新北市清潔隊員」、「新北市環境教育設施場所」等，聚焦新北在地議題，期盼將環境議題轉化為溫暖且具啟發性的繪本作品。

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環保局指出，各組前3名獲獎作品將製成實體與電子繪本，第1名還會製成電子有聲書作為環境教育教材，所有得獎作品將於9月公開表揚並展出，歷屆得獎作品不僅可在環保局官網閱覽，亦可至新北市立圖書館館藏借閱。

繪本能表達對環境關懷的情感，環保局補充，2023年社會創作組首獎「給小藍」，描繪主角對海洋與鯨魚的熱愛，以及對海洋破壞的震撼與不捨，呼籲海洋保育及源頭減量來實踐生態永續；2024年社會創作組首獎「我的超級媽咪，守護環境的英雄」，則以女兒視角刻畫母親作為清潔隊員的日常與辛勞，翻轉職業刻板印象，傳遞環境守護者的堅毅與溫柔。

113年社會創作組首獎《我的超級媽咪，守護環境的英雄》作者劉建筠，以女兒視角刻畫母親作為清潔隊員的日常與辛勞。（圖由新北環保局提供）

112年社會創作組首獎「給小藍」作者蘇頤婷，描繪主角對海洋與鯨魚的熱愛，呼籲海洋保育及源頭減量來實踐生態永續。（圖由新北環保局提供）

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