泛黃、破損、發霉...... 王欣儀：北市國中圖書館學生擁書率墊底

台北市議員王欣儀表示，許多國中圖書館的書籍泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎的舊書，有些書出版超過10年，卻仍是圖書館主力館藏。（台北市議員王欣儀辦公室提供）

2025/05/12 16:25

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員王欣儀今（12）日指出，台北市國中圖書館每生平均擁有的書冊數遠低於全國平均，更是全國22縣市「最後一名」，被金門、澎湖、連江等外島地區「海放」，要求教育局全面盤點、盡快協助學校改善圖書資源，補充館藏；教育局長湯志民允諾３週內請各校先進行盤點、清理，後續再進行汰換，經費不足的部分會給予協助。

王欣儀今在教育部門質詢指出，根據教育部113學年度統計，台北市國中圖書館每位學生平均擁有26.69冊圖書，低於全國平均33.21冊，更在全國22縣市中擁書率「敬陪末座」，被金門、澎湖、連江等外島地區「海放」；作為首都的國中生擁書率全國墊底，還只能讀舊書、翻破書，凸顯教育局對圖書資源管理明顯失能。

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王欣儀播放家長拍攝的實地照片，可見書籍泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎的舊書，有些書出版超過10年，卻仍是圖書館主力館藏，「圖書館變成破書堆放處，孩子怎麼會想走進去借書？」

她說，根據《圖書館設立及營運標準》第8條規定，圖書館應定期辦理館藏清點，每年可報廢3%內的圖書，但部分學校擔心總冊數下滑、無力補書，寧可不報廢，導致破書堆積；此外，依現行標準，「圖書資訊」經費應占教學設備費10%以上，但近兩年有超過3成學校未達標，教育局明顯失職。

湯志民表示，圖書館是學校心臟，發霉的書應該適時的汰換，盡快更新，允諾在3週內請各校先進行書籍清理、盤點，後續再做汰換，經費不足的部分，教育局會協助。

台北市議員王欣儀表示，許多國中圖書館的書籍泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎的舊書，有些書出版超過10年，卻仍是圖書館主力館藏。（台北市議員王欣儀辦公室提供）

台北市議員王欣儀表示，許多國中圖書館的書籍泛黃、邊角破損、甚至發霉，還有書頁一翻就碎的舊書，有些書出版超過10年，卻仍是圖書館主力館藏。（台北市議員王欣儀辦公室提供）

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