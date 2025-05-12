新北民眾抱怨神壇燒金紙 議員陳世軒建議補貼設環保金爐

新北市議員陳世軒質詢表示，全市有3012個神壇，不少民眾陳情住家鄰近神壇，燒香拜拜外頻繁焚燒紙錢，擔心大量濃煙與異味、煙灰飛入，長年不敢開窗，投訴也無用，建議市府補貼設置環保金爐及落日條款。（記者董冠怡攝）

2025/05/12 16:26

〔記者董冠怡／新北報導〕衛福部國人十大死因排行顯示，癌症連續43年蟬聯第1，其中又以肺癌居首，空污是主要風險因子之一；新北市議員陳世軒今質詢表示，全市有3012個神壇，不少民眾陳情住家鄰近神壇，燒香拜拜外頻繁焚燒紙錢，擔心大量濃煙與異味、煙灰飛入，長年不敢開窗、晾曬衣物，因而身體不適，投訴也無用，建議市府參考其他縣市做法，補貼設置環保金爐及落日條款；環保局、民政局允諾評估研議可行性。

陳世軒指出，新北市集中焚燒紙錢，2023年2188公噸、2024年2445公噸，不僅代表噸數逐年增加，也意味市府輔導宮廟、神壇減碳成效不彰。以每燒1公噸金紙產生超過1公噸二氧化碳及123.8公斤空污物計算，2445公噸金紙估生至少2445公噸二氧化碳、30萬2691公斤空污物，相當於917戶家庭一年用電排放的CO₂、1萬6816輛汽車1年總污染物排放量。

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陳世軒提到，多縣市跟中央都有推動友善環境祭祀政策，但僅針對大廟、神壇沒被納入，有市民反映，公寓裡的神壇每天早、中、晚焚燒紙錢，在公寓內、樓梯間，或在公寓一樓燒，好幾年不開窗戶，長期下來健康狀況亮紅燈，諸如過敏、頭暈、呼吸困難，通報頂多勸導無濟於事；全市計有3012個列冊但未登記在案的神壇。

他認為，對於頻繁焚燒，但數量遠不及大廟的神壇，要求民眾送至集中處略顯不便，也較不經濟，希望市府編列預算，開放申請並審核給一次性部分補貼、一個神壇一個環保金爐，價格透明、燃燒率高、降低污染物，並且設定落日條款限期補貼，以補助3成為例，全部約需270萬元，如此一來，使傳統文化得以延續，同時提供稽查執法正當性，例如未限期申請部分補貼，或用傳統金爐造成空污，被舉發或當場查獲即依法開罰。

民政局長林耀長回應，每年都會辦理神壇訪查，並請神壇與一般廟宇採取同樣做法，集中後交給清潔隊回收，將再了解移動式環保金爐的減碳功能；環保局副局長陳美玲說，目前仍傾向從源頭進行減量，鼓勵代燒、集中燒，2個月內研議。

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