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    大林蒲遷村何時登記問不完 陳其邁:請都發局製作文宣發給鄉親

    高市議員鄭光峰轉述大林蒲鄉親的疑慮，市長陳其邁表示會委請都發局製作文宣，讓鄉親知道進度。（翻攝官網）

    高市議員鄭光峰轉述大林蒲鄉親的疑慮，市長陳其邁表示會委請都發局製作文宣，讓鄉親知道進度。（翻攝官網）

    2025/05/12 16:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕大林蒲遷村到底何時可以登記？何時可以搬家？讓許多鄉親還是霧煞煞，頻頻透過民代詢問？市長陳其邁今答詢時指出，會請都發局製作一份文宣發給鄉親，讓大家了解現在進度到哪裡？市府也會在權責範圍內加快行政腳步。

    高市議員鄭光峰今質詢時再次詢問大林蒲遷村進度，他轉述許多鄉親、長輩疑問，到底現在進度如何、何時才能真的搬家？並委婉描述居民的心情焦慮，部分原因是不了解公部門的行政程序。

    已在議會數度回應此議題的陳其邁答詢時表示，理論上須等環評過後，才能進行都市計畫變更，變更完就啟動協議價購或徵收等機制，但市府會在部分行政程序上同步拉齊。

    他說明，目前環評範疇已經界定，下個階段就是審查，都市計畫操之在市府的部分，涵蓋遷村預定地、園區預定地等，市府會加速都市計畫程序，接著將協議價購跟徵收等遷村方案調查繼續往前走。

    陳其邁指出，市府部分會儘量壓縮地方行政作業，這部分他會請都發局製作一張文宣，看透過哪一種方式發給大林蒲居民，讓大家知道目前進度。

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