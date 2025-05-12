微風等多家知名超市 進口草莓檢出農藥超標

Mia C'bon永和比漾店販售的進口草莓檢出農藥阿納寧不符規定。（圖由食藥署提供）

2025/05/12 15:33

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署今（12日）公布最新市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總計抽驗716件農產品，其中102件不符合規定，包含微風超市、Mia C'bon、LOPIA等多家知名超市，都檢出進口草莓農藥殘留超標，均為新北市的進口業者，已被衛生局裁處6萬至24萬元不等。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，食藥署與地方衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，共計抽驗716件農產品進行農藥殘留檢驗，結果有102件不符合規定，其中95件屬於高風險農產品。高風險農產品是指食藥署分析市場銷售端監測成果，並比對農業部源頭抽驗成果，篩選潛在高風險、高違規及高關注的蔬果農產品品項，納入監測品項擴大抽驗。

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值得注意的是，此次抽驗有5件草莓農藥殘留不合格，均從國外進口，檢出地點包含微風超市南京店、Mia C'bon永和比漾店、台北市士林區農果水果行、台北市中正區梅林水果行、LOPIA JC PARK桃園春日店。

其中，微風超市南京店銷售的草莓，被檢出賽果培、亞派占等農藥殘留不符規定，農果水果行的草莓則是出現不得檢出的阿納寧，供應商均是新北市的千和水果有限公司；魏任廷補充，該公司過去1年曾有違規紀錄，因此已被新北市政府加重裁處併罰24萬元。

至於梅林水果行銷售的草莓檢出農藥必芬蟎超標，供應商梅村水菓有限公司已遭新北市政府開罰12萬元；Mia C'bon永和比漾店販售的草莓檢出阿納寧，供應商是東和水果有限公司，以及LOPIA JC PARK桃園春日店的草莓則是亞派占殘留不合格，供應商是商田實業有限公司，兩者均被新北市政府各開罰6萬元。

魏任廷指出，不符規定農產品66件已移請農政單位處辦，28件依食安法裁處共111萬元，以及8件由地方衛生局處辦中。

食藥署提醒，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好的商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

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