北投大樓改建 公所、戶所等單位7月底前異地辦公

台北市議會財建委員會今（12）到北投大樓現場考察，提醒要宣導相關搬遷資訊，避免民眾白跑等建議。 （台北市市場處提供）

2025/05/12 16:07

〔記者何玉華／台北報導〕台北市北投大樓暨市場建物因是海砂屋，斥資55億元改建，市場已搬遷到中繼市場後，行政單位也陸續遷移中，由於中繼辦公室分散，最晚遷移的北投區公所、戶政事務所預計在7月31日前搬遷到立功街9號的賓士大樓，距現址約5.1公里、車程約11分鐘，台北市議會財建委員會今（12）到現場考察，特別提醒要宣導相關資訊，避免民眾白跑等建議。

北投大樓暨市場為2幢建築，A棟是地上6層及地下1層的建築物，於1981年完工，B棟是地上3層及地下1層的建築物，於1983年完工；因氯離子超標，加上耐震係數不合格，被認定為海砂屋，市府斥資55億元，規劃原址改建為地下5層、地上10層的建物合署辦公，預計2031年完工。

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該市場用地依「臺北市土地使用分區管制自治條例」規定建蔽率不得超過60%，改建後地上一層樓平面使用空間將有所不足，都市計畫委員會已在今年4月審議通過放寬建蔽率至70%，汽車停車位也將從原本只有121席增加到442席。目前除1、2樓的市場已遷至中繼市場，國稅局北投稽徵所也在4月搬遷至賓士大樓11樓。

市場處說明，接下來要搬遷到中繼辦公室的包括6月底前完成的稅捐處北投分處（遷至文化區民活動中心）、北投就業服務站（遷至富邦銀行北投分行二樓），聯合醫院陽明院區附設北投門診部（公館路198號4樓）、北投社福中心（中和街2號）；北投區公所及戶政事務所則將於7月31日前搬遷至賓士大樓。

財建委員會召集人詹為元表示，當地民眾以機車代步，中繼辦公大樓周遭應增設停車格，且目前僅有一班號次公車行經新舊大樓，應規畫新開闢路線，方便民眾洽公；議員黃瀞瑩也說，應提早宣導讓民眾知道公所等單位陸續搬遷中，完成搬遷後，再與北捷、交通局橫向聯繫周遭站點宣導；議員陳重文也建議，新大樓停車格數要考慮市場卸貨、民眾辦公需求。

北投區長吳重信表示，已和客運業者談妥在立功街及賓士大樓增設2處站牌，也與北捷初步討論在哪些地方增加指標。

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