玩遊戲也能學健康！小朋友推薦長照資源 知識來自新北電競王

金山區三和國小在新北電競王競賽獲得2連霸，圖為學生遊戲畫面。（圖由新北衛生局提供）

2025/05/12 16:12

〔記者陳奕劭／新北報導〕在數位時代中長大的小朋友，不只在虛擬世界學習知識，更在真實生活中活用。新北市衛生局與教育局今年推出「新北電競王」，以夢幻果島大冒險為題，讓小朋友在歡笑與競技中將健康知識化為生活習慣。日前校園競賽初賽已選拔2連霸學校金山區三和國小為首的37支隊伍，5月23日將展開線上總決賽。

三和國小電競王指導老師林瑋豪表示，他曾遇到1名家長分享，她前晚與丈夫討論長輩需要長照服務，沒想到女兒立刻建議打長照專線1966，還主動分析醫療輔具申請方法，當得知這些知識來自新北電競王時，令她佩服不已。

請繼續往下閱讀...

林瑋豪指出，學習不僅限於教室，三和國小將電競王題庫融入健體、綜合課程，也在朝會中推廣菸害防制與營養教育，題庫涵蓋均衡飲食、急救常識、菸檳防制與長照資源等議題，學生不僅記得「豆魚蛋肉一掌心」，還能在家中提醒家人注意飲食與健康。「他不讓我吃太多甜食，還主動看營養標示，我真的沒想到玩遊戲也能學這麼多」另1位家長分享說。

市府衛生局長陳潤秋表示，希望孩子在遊戲中學會選擇、思考與實踐，把健康識能變成一種生活態度，讓學童不只在虛擬世界升級，更在真實世界中成為照顧自己與家人的小勇者。詳情可至活動官網查詢。

日前校園競賽初賽已選拔2連霸學校金山區三和國小為首的37支隊伍，5月23日將展開線上總決賽。（圖由新北衛生局提供）

「新北電競王」以夢幻果島大冒險為題，讓小朋友在歡笑與競技中將健康知識化為生活習慣。（圖由新北衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法