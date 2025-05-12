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    台鐵新豐車站6/26起可搭自強號 增停1班南下自強號、3班區間快車

    新豐車站每日平均乘車人數5千多人，但迄今1班自強號都沒停，經立委徐欣瑩等爭取，台鐵6月26日大改點，確定將增停1班南下自強號列車及3班區間快車，以加強服務旅客。（記者廖雪茹攝）

    新豐車站每日平均乘車人數5千多人，但迄今1班自強號都沒停，經立委徐欣瑩等爭取，台鐵6月26日大改點，確定將增停1班南下自強號列車及3班區間快車，以加強服務旅客。（記者廖雪茹攝）

    2025/05/12 15:59

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕台鐵新豐車站6月26日起就有自強號列車可搭乘！台鐵公司統計，新豐站每日平均乘車人數5824人，但迄今1班自強號都沒停，經立委徐欣瑩等接獲民眾抱怨後爭取增設，台鐵6月26日大改點，確定將增停1班南下自強號列車及3班區間快車，以加強服務旅客。

    徐欣瑩表示，新豐車站位於台1線幹道上，緊鄰新竹產業園區和鳳山工業區，周邊還有明新科技大學、小叮噹科學主題樂園等，除平日搭火車通勤、通學的旅客多，假日也有不少遊客；新豐車站對照其他車站，每日進出站人口多達5千多人，但是對號班次是零，區間快車的班次最少，總班次也最少，她建請交通部協助適度調整，增加自強號等列車班次。

    對此，台鐵公司回覆表示，統計2024年每日平均乘車人數新豐站為5824人，湖口站為3628人；經旅運分析，有近8成的旅客以至桃園、新竹及苗栗縣市各站間的中短途通勤形態為主。

    台鐵公司於113年度時刻調整已增加新豐及湖口站區間（快）車班次，新豐站每日開行班次從120班增加為127班（增停2班區間快車及增加5班區間車），平均班距為17分鐘：湖口站每日開行班次從138班增加為142班，其中自強號2班、莒光號4班（增加4班區間車），平均班距為15分鐘，目前運能尚符需求。

    台鐵公司預計6月26日大改點，確定將「增停新豐對號列車及區間快車班次」，包括：下行157次自強號（新豐22:52開），下行2013次區間快車（新豐12:48開），上行2008次區間快車（新豐07:46開），以及上行1006次區間快車（新豐12:06開），以上皆為每日行駛。

    新豐車站每日平均乘車人數5千多人，但迄今1班自強號都沒停，經立委徐欣瑩等爭取，台鐵6月26日大改點，確定將增停1班南下自強號列車及3班區間快車，以加強服務旅客。（記者廖雪茹攝）

    新豐車站每日平均乘車人數5千多人，但迄今1班自強號都沒停，經立委徐欣瑩等爭取，台鐵6月26日大改點，確定將增停1班南下自強號列車及3班區間快車，以加強服務旅客。（記者廖雪茹攝）

    立委徐欣瑩表示，新豐車站每日進出站人口多達5千多人，但是對號班次是零。（記者廖雪茹攝）

    立委徐欣瑩表示，新豐車站每日進出站人口多達5千多人，但是對號班次是零。（記者廖雪茹攝）

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