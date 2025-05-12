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    宜縣校長遴選「轉任」階段排除候用校長 教師工會鳴不平

    宜蘭縣政府教育處正在辦理校長遴選，轉任階段排除候用校長資格，宜縣教師工會鳴不平。（記者游明金攝）

    宜蘭縣政府教育處正在辦理校長遴選，轉任階段排除候用校長資格，宜縣教師工會鳴不平。（記者游明金攝）

    2025/05/12 15:54

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小學校長遴選，在「轉任」階段，排除候用校長資格；宜縣教師工會認為，縣府為保護現職校長順利出線，造成百分百「同額遴選」，沒有良性競爭，犧牲學校與候用校長權益。縣府教育處表示，轉任階段有辦學績效考評，候用校長無辦學經驗，若放在一起遴選反而吃虧、不公平。

    宜縣國中小學校長遴選分成連任、轉任與新任3個階段；校長4年屆滿可申請原校連任；之後則是辦理轉任，轉任出缺學校包括校長退休、校長任滿4年（不想在原校連任或連任失利）、或6年以上，都可申請轉任，2屆8年則須強制轉任；轉任後若再有學校出缺，才會辦理新任校長遴選，開放候用校長參與。

    宜縣教師工會認為，教育處要思考是要讓校長喬好職位？還是為學校找好校長？縣府今年辦理校長轉任作業，計有國中8所、國小22所，合計30所學校出缺，但只有3位國中校長、16位國小校長具有報名資格，完全排除23位候用校長的參與機會，結果就是保護現職校長在轉任階段順利出線。

    教師工會表示，教育處這種作法毫無推動校長遴選與任期制所欲產生的良性競爭，只是為校長「喬好職位」，以往曾規定每位候聘校長至少要選填3校為志願學校，讓學校有多元選擇，而今卻也棄守，而是讓特定團體利用多次協調會議，協助現職校長喬好轉任職位。

    教師工會建議縣府整併校長遴選作業，採取兩階段進行，第一階段辦理連任作業，第二階段全部開放給所有具資格的現職校長、候用校長同場競爭；此外，應恢復候聘校長需填寫一定志願校數，讓學校有更多元選擇。

    縣府教育處指出，宜縣校長遴選作業規定行之有年，國立高中職、各縣市學校也多分成連任、轉任、新任等階段辦理，轉任因現職校長有辦學經驗，國教法規定要辦理績效考評，但候用校長沒有辦學經驗，放在一起遴選，對候用校長不公平，除非中央制度修正才適合討論。

    至於選填志願學校，教育處表示，這項制度還存在，只是校長多只填一個學校，因為被填在第二、第三志願的學校，在校長遴選時，許多委員會質疑候聘校長為何未將他們學校列為第一志願，反而造成遴選困擾與問題。

    宜蘭縣辦理校長遴選，轉任階段排除候用校長資格，宜縣教師工會鳴不平。（資料照）

    宜蘭縣辦理校長遴選，轉任階段排除候用校長資格，宜縣教師工會鳴不平。（資料照）

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