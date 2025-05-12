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    汐止伯爵山莊路面傾斜 疑加壓管線與連日大雨肇禍

    新北市汐止區伯爵山莊驚傳路面傾斜，今天上午汐止區伯爵街14巷口路面有傾斜狀況，立即報警處理。（記者俞肇福翻攝）

    新北市汐止區伯爵山莊驚傳路面傾斜，今天上午汐止區伯爵街14巷口路面有傾斜狀況，立即報警處理。（記者俞肇福翻攝）

    2025/05/12 15:28

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止區伯爵山莊驚傳路面傾斜，今天（12日）上午6時許，晨運的民眾出門，驚覺汐止區伯爵街14巷口路面有傾斜狀況，立即打電話報警，汐止警方獲報趕抵，立即拉起黃色封鎖線，並在現場指揮交通疏導，通知區公所派員前往，懷疑可能是連日大雨造成，目前相關單位已到場進行處理。

    汐止區公所工務課長陳世閔受訪時指出，伯爵街14巷路口屬於公共通行道路，初步判斷加壓管線可能早已衝破擋土牆，連日大雨沖刷，成為道路傾斜的最後一擊。

    陳世閔說，今天據報後，除了警方派出員警指揮交通，今天早上10點禁止民眾進出伯爵街14巷，改走伯爵街12巷、汐萬路一段替代道路。

    後續擋土牆緊急搶修與傾斜道路修繕，初步先請市府工務局與公所攜手合作，經費則要尋求水利署協助。這次的道路路面傾斜的意外，可以說是萬幸，幸無人傷亡。

    新北汐止伯爵山莊路面傾斜，疑加壓管線與連日大雨肇禍，警方今天上6點據報派員警到場，拉起封鎖線。（記者俞肇福翻攝）

    新北汐止伯爵山莊路面傾斜，疑加壓管線與連日大雨肇禍，警方今天上6點據報派員警到場，拉起封鎖線。（記者俞肇福翻攝）

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