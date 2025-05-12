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    「街道醫生」票選全台10大最需改善人行道 台中佔8處

    議員林昊佑質疑「街道醫生」票選10大最需改善人行道，台中佔8處。（圖：林昊佑提供）

    議員林昊佑質疑「街道醫生」票選10大最需改善人行道，台中佔8處。（圖：林昊佑提供）

    2025/05/12 15:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕內政部國土署推出「街道醫生」計畫，讓民眾票選「全台十大最需改善人行道」，台中市議員林昊佑指出，近期街道醫生計畫票選出「全台十大最需改善人行道」中，台中市竟有8條街道「擠進」10大之列，突顯市府沒有行動，讓市民只好上網投票反映。

    林昊佑指出，這項「街道醫生」票選，台中烏日區中華中山路口被票選為第一名，獲得超過3200張票，此外，南屯區也有5個路段進入榜單，合計將近900票，全台10大需改善人行道，台中擠進8處，顯示市民普遍對人行空間不滿。

    林昊佑舉烏日區中華中山路口為例，居民冒險走在車陣與廣告招牌間是日常，「車道3線，人行0線」，但在地民眾反映多年，市府卻始終未根本改善，市府究竟是否有針對相關區域提出改善規劃，還是只會用會勘與「待核定中」的話術拖延。

    林昊佑指出，這項「永續提升人行安全計畫」中央雖每縣市僅補助一案，但台中市佔8處，市府不能用沒有中央補助就不管，呼籲建設局與都發局應共同盤點高風險路段，整合都市設計與社區參與，設計出真正「以人為本」的街道。

    建設局長陳大田回應，市政府對於投票情況有所掌握，除中央全額補助部份外，其餘路段也會努力建設改善，力求還路於民。

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