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    台南端午節食品抽驗 1件酸菜心檢出「苯甲酸」

    台南衛生局公布端午節食品抽驗結果，共抽驗46件商品，其中1件酸菜心檢出「苯甲酸」與外包裝標示成分不符。（圖由台南衛生局提供）

    台南衛生局公布端午節食品抽驗結果，共抽驗46件商品，其中1件酸菜心檢出「苯甲酸」與外包裝標示成分不符。（圖由台南衛生局提供）

    2025/05/12 15:03

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南衛生局公布端午節食品抽驗結果，共抽驗46件商品，其中「淑淑的賣商行」的酸菜心檢出「苯甲酸」與外包裝標示成分不符，已責令業者立即下架、依法處分。

    衛生局加強應景食品進行抽驗，抽驗粽子、鹹蛋黃、蝦米、香菇等共46件商品，項目有防腐劑、殺菌劑、漂白劑、衛生指標菌、農藥殘留、動物用藥、真菌毒素及重金屬等。結果顯示，1件酸菜心檢出「苯甲酸」與外包裝標示成分不符，針對未如實標示成分的產品，責令業者立即下架，並依法辦理後續處分。

    另外，針對製造業者及販售商查核21家是否符合食品良好衛生規範準則及標示規定，查核結果為17家合格及4家複查合格，查核產品標示63件，除前述檢出「苯甲酸」酸菜心，未如實標示苯甲酸成分，其餘均符合規定。

    依規定「苯甲酸」為可合法使用之防腐劑，一般常被使用在醃漬蔬菜等產品中，惟使用時須嚴格遵守使用劑量及範圍，若違規添加或超量使用，依法可處3萬元至300萬元罰鍰；包裝食品未依規定標示則可處3萬元至300萬元罰鍰，標示不實者更可處4萬元至400萬元罰鍰。

    衛生局長李翠鳳呼籲，購買粽子乾貨配料時，應選擇商譽及衛生良好之廠商購買，優先選擇有完整標示之包裝產品，避免選購來源不明、顏色過白或太鮮豔的產品，包粽子常用蝦米、香菇及栗子等食材可先用溫水浸泡並多次換水，有助去除殘留添加物。衛生局再次提醒，民眾在享用佳節美食的同時，亦要留意均衡飲食與食材安全，端午佳節才能「吃得健康又安心」。

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