為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國內第1所「永久綠旗」學校 開心農場蔬果捐助創世

    虎山實小在校園內推動開心農場。（記者吳俊鋒攝）

    虎山實小在校園內推動開心農場。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/12 14:35

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內第1所獲得「臺美生態學校」認證永久綠旗的南市仁德區虎山實小，推動開心農場，孩子們今天將收成的蔬果贈給創世基金會，提供植物人餐食，還有班級學生更捐出義賣善款，為弱勢送上溫暖。

    虎山實小在校園內推動開心農場邁入第12年，由師生們一起種植蔬果，認真管理，今天捐贈的收成，包含了韭菜、番薯與地瓜葉等，都是上午所摘採，相當新鮮。

    除了提供蔬果收成，為植物人加菜之外，虎山實小四年甲班學生們更捐出跳蚤市場義賣所得，直接以善款支持弱勢家庭的餐食。

    校長林勇成表示，培養品德從自身做起，這次的愛心捐菜，不僅展現虎山實小做為教育第一線的社會責任，更希望能透過親師生的共同參與，激勵更多人參與公益活動，守護所珍視的每個生命。

    林勇成認為，活動也在傳達共同守護社會健康與福祉的信念，期盼從虎山實小做起，延續對植物人的關懷，品德從小扎根。

    創世則提到，隨著醫療需求日益增加，健康飲食對於植物人生活品質的提升極為重要，感謝虎山實小的支持，再結合ESG理念的推廣，實踐社會責任，並在學生心中播下關懷與的種子。

    虎山實小在校園內推動開心農場，並將收成捐贈給創世基金會，力行公益。（記者吳俊鋒攝）

    虎山實小在校園內推動開心農場，並將收成捐贈給創世基金會，力行公益。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播