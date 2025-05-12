國內第1所「永久綠旗」學校 開心農場蔬果捐助創世

虎山實小在校園內推動開心農場。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/12 14:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內第1所獲得「臺美生態學校」認證永久綠旗的南市仁德區虎山實小，推動開心農場，孩子們今天將收成的蔬果贈給創世基金會，提供植物人餐食，還有班級學生更捐出義賣善款，為弱勢送上溫暖。

虎山實小在校園內推動開心農場邁入第12年，由師生們一起種植蔬果，認真管理，今天捐贈的收成，包含了韭菜、番薯與地瓜葉等，都是上午所摘採，相當新鮮。

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除了提供蔬果收成，為植物人加菜之外，虎山實小四年甲班學生們更捐出跳蚤市場義賣所得，直接以善款支持弱勢家庭的餐食。

校長林勇成表示，培養品德從自身做起，這次的愛心捐菜，不僅展現虎山實小做為教育第一線的社會責任，更希望能透過親師生的共同參與，激勵更多人參與公益活動，守護所珍視的每個生命。

林勇成認為，活動也在傳達共同守護社會健康與福祉的信念，期盼從虎山實小做起，延續對植物人的關懷，品德從小扎根。

創世則提到，隨著醫療需求日益增加，健康飲食對於植物人生活品質的提升極為重要，感謝虎山實小的支持，再結合ESG理念的推廣，實踐社會責任，並在學生心中播下關懷與的種子。

虎山實小在校園內推動開心農場，並將收成捐贈給創世基金會，力行公益。（記者吳俊鋒攝）

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