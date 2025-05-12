光明電廠環評需補正資料再審 強化區域水文地質影響評估

環境部今（12日）舉行「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。（記者楊媛婷攝）

2025/05/12 14:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部今（12日）舉行「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，環委對該案施工期間因應極端氣候強降雨等，對德基、谷關水庫淤積、區域水文地質影響評估應要更強化說明，並研提具體的環保對策與減輕措施，決議補正再審。

本案業主為台電公司，規畫利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建1條長約10.6公里的頭水隧道（含壓力鋼管及平壓塔），以及設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量610MW以下，總工期估約10年。

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許多民眾擔憂鑽炸影響當地地質，甚至認為炸山會引發山崩地滑，台電回應表示，會依照美國、日本等經驗作業，並表示施工期間不會炸山，而是在山體裡面開挖隧道，我國對開挖隧道也有相關規範作業，而國內有針對震動研究指出，只要是在洞口40公尺以下才施作鑽炸工法，並且震動低於每秒2公分，基本上對地表不會有影響，也因都是在地下作業，因此可保證不會影響到地表與周圍水庫設施。

有環委關切本案將設置5處土石堆置場，總容量可達193萬立方公尺，但對耐震、土石運輸、廢污泥處理等說明並不完整，認為應要具體說明管理計畫，並研提含耐震強度的安全措施，並要求開發單位要承諾將隧道出口沉砂池或混凝池污泥作為土石堆置場覆土。

環委也關切施工期間可能產生的空污問題，要求開發單位應該要更舉體諒畫施工期間衍生的空屋排放量與增量估算依據與影響評估，並研提具體的空污抵換措施，也認為要強化說明隧道工程噪音、振動等對鄰近區域動物生態的影響與減輕措施，並強化對利害關係人溝通，建議該案補充修正後再審。

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