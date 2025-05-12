拚產業升級 贏地創新育成基地啟動新課程

南市「贏地創新育成基地」啟動新課程，「創業者不可不知的財稅知識」、「品牌故事力」等內容精彩豐富，涵蓋新創事業及中小企業常面臨的區塊，南市經發局長張婷媛歡迎有志創業者參加。（記者王涵平攝）

2025/05/12 14:32

〔記者王涵平／台南報導〕南市「贏地創新育成基地」啟動新課程，「創業者不可不知的財稅知識」、「品牌故事力」等內容精彩豐富，涵蓋新創事業及中小企業常面臨的區塊，南市經發局長張婷媛歡迎有志創業者參加。

張婷媛表示，市府為協助解決青年創業、新創團隊及中小企業主所遭遇的困難，提供資金、創業空間、輔導資源、研發補助、技術輔導及媒合轉介輔導資源等一條龍的服務，包括設置青年創業及中小企業信用保證專案貸款解決資金不足的問題、設置贏地創新育成基地提供空間供青年創業及新創團隊進駐等，嘉惠更多在地新創團隊及企業。贏地目前已累計召開298場次課程、257家次創業輔導諮詢、成立47家新公司、增加275人就業、促成商機5億856萬元。

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經發局指出，贏地也提供一站式創業輔導服務，其中包括進駐空間和場地租用，能大幅度地降低新創團隊在創立之初的營運成本及各種開銷，創業團隊輔導及創業課程結合產、官、學、研多方資源。不定期辦理專業講座、工作坊、實作課程，並邀請各界專業專家提供諮詢服務，給新創團隊最適當的協助，輔導成長。

贏地創新育成基地將規劃創業團隊輔導至少15次、42小時創業課程、新創產業培育成果展1場、企業參訪與兩場大型交流活動，預計將協助超過200人次新創從業者，並導入業師陪伴式輔導機制，提升團隊商品化與市場導向能力，贏地空間將結合AI互動實驗空間、多功能廚房、開放討論區等設施。

南市「贏地創新育成基地」啟動新課程，「創業者不可不知的財稅知識」、「品牌故事力」等內容精彩豐富，涵蓋新創事業及中小企業常面臨的區塊，南市經發局長張婷媛歡迎有志創業者參加。（記者王涵平攝）

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