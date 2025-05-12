彰縣產牛乳、雞蛋 議員建議製作「彰化布丁地圖」

民進黨縣議員劉珊伶今在議會質詢，建議縣府仿效年輕網紅的美食推廣方式，規劃製作「彰化布丁地圖」，以及台北辦「肉桂市集」在彰化推動「布丁市集」藉由行銷甜點美食，推廣在地特色產業。（記者張聰秋攝）

2025/05/12 14:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今天進行縣政總質詢，縣議員劉珊伶在會中提議，建議縣府可以仿效年輕網紅的美食推廣方式，規劃製作「彰化布丁地圖」，藉由行銷甜點美食，推廣在地特色產業。她說，布丁主要食材為雞蛋與牛奶，而彰化縣正是全台乳牛飼養數與年產乳量雙冠王，結合在地酪農資源與美食文化，是絕佳的行銷切入點。

對此，城市暨觀光發展處長王瑩琦表示認同，她並透露目前縣府已有研議中的「咖啡地圖」計畫，許多咖啡店本身也販售甜點，因此未來可望整合，將「布丁地圖」與「咖啡地圖」結合行銷，帶動觀光與內需消費。

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劉珊伶表示，同樣是布丁，每家店的做法都不盡相同，光是在彰化市火車站站前、站後，甚至八卦山一帶，每家咖啡店的布丁就各有風味。這些差異背後，正凸顯出彰化在地的食材特色，無論是牛奶或雞蛋，都是布丁的重要原料。她強調，全台每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化，布丁從產地到餐桌的故事，正是認識彰化的一扇窗口。

劉珊伶指出，從布丁也可以看到青年返鄉創業的活力，不少年輕人選擇回鄉開設風格獨具的獨立咖啡店，形成吸引外縣市年輕人來彰化「跑咖」的新亮點。她建議，縣府可參考台北市舉辦的「肉桂市集」經驗，邀請彰化各家咖啡廳業者帶著自家招牌布丁，共同舉辦「布丁市集」，讓布丁成為彰化的產業招牌之一。

王瑩琦回應，縣長王惠美已指示針對咖啡產業進行整體評估，規劃舉辦相關美食節活動。透過製作地圖的方式，不僅可活絡觀光，帶動店家生意，也能將彰化在地特色推廣到全國。

王瑩琦強調，城觀處過去曾推出爌肉飯、肉圓等美食地圖，成功行銷彰化美食。彰化不僅是乳品重鎮，也有咖啡豆產地，近年來特色咖啡店在巷弄間愈來愈多，未來也考慮結合咖啡與素食，推出多元行銷方案，其中與飲品文化相關的「咖啡地圖」目前已在規劃中。

縣議會劉珊伶指出，從布丁也可以看到青年返鄉創業的活力，不少年輕人選擇回鄉開設風格獨具的獨立咖啡店，形成吸引外縣市年輕人來彰化「跑咖」的新亮點。（圖擷取議會直播）

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