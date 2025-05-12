停錯車格會開罰！台南推動「區區有快充站」 首批13處啟用

南市獲環境部補助2.5億元預計打造202處充電站，第1批13處（23席）充電車格今日啟用。（記者王姝琇攝）

2025/05/12 14:25

〔記者王姝琇／台南報導〕南市獲環境部補助2.5億打造202處充電站，為全國第1個區區有充電站的城市。第1批13處共23席充電車格今日啟用，另151處已建置完成待台電完成送電經測試後即可陸續啟用，其餘38處預計8月底前建置完成；提醒「專用車格」非電動車占用可處1200元罰緩。

安平永華市政中心路外停車場，全新建置2席最快的350kW超快速充電站，比常見200kW快充站提高40％，充電10分鐘即可行駛300公里。市長黃偉哲今日出席啟動儀式，他表示，快充站解決電動車主的時間焦慮及里程焦慮，兼顧效率、方便及環保，為台南落實淨零碳排的里程碑。

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黃偉哲說，台南積極爭取中央經費，逐步建構完整的公有停車場域充電服務網絡，達成全國唯一「區區有充電站」目標，且將其中90座快充站分布各區，是全國唯一「區區有快充站」的城市。

交通局長王銘德表示，本案充電服務結合智慧停車柱，整合地端、雲端服務，提供現場感應支付與專屬APP綁定支付雙軌並行，未來使用者可由專屬APP平台完成查詢、充電、支付等整合功能。充電費率為慢充每度10元、快充每度15元。

本案在全市37個行政區共202處公有場域設置90座（176席200kW快充格位、4席350kW超快充格位）與266座/席11kW慢充格位。依地區停車需求現況，分別設置為電動汽車充電「專用格位」及「優先格位」，駕駛人如占用「專用格位」可依法處1200元罰鍰。

王銘德說，除首批啟用13處外，目前完成充電站工程設施已有151處，後續等待台電完成送電經測試後即可陸續啟用，另38處充電站因點位調整目前工程持續建置中，預計8月底前可建置完成。後續將以每批次10至20處充電站規模安排啟用。

安平永華市政中心路外停車場，建置2席350kW超快速充電站，充電10分鐘即可行駛300公里。（記者王姝琇攝）

安平永華市政中心路外停車場，建置2席350kW超快速充電站，充電10分鐘即可行駛300公里。（記者王姝琇攝）

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