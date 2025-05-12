為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中社宅已近1500位市民多次未抽到籤 議員促優先補位

    市議員張玉嬿要求市府為一再抽不到社宅的市民提供優先機制。（記者蘇金鳳攝）

    市議員張玉嬿要求市府為一再抽不到社宅的市民提供優先機制。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/12 14:05

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的高房價讓年輕人買不起房子，把希望放在社會住宅，多位民進黨市議員指出台中市過去抽籤已有近1500位台中市民多次落選，其中有1155位市民連續2次未中籤，另有338人3次以上落選，而市府又從4月1日起放寬社宅申請門檻，中彰投苗無房者也可申請，將對台中市民產生排擠，要求市府應未來社宅抽籤應讓落選者納入優先補位機制，例如加分，讓真正有社宅需求能抽籤到。

    都發局長李正偉表示，針對兩次以上抽不到，研議看看可以不可以加分及輔導，今年年底會有太平育賢及烏日高鐵的兩處社宅可讓中彰投苗的無房民眾來抽籤，是否有受影響，要在辦完後再進行檢討報告。

    市議員張玉嬿、王立任、黃守達今天在市議會指出，台中市年輕人買不起房子，因此希望能抽中住社宅，但是目前市府社宅整體中籤率平均約一至二成，落差極大，以北屯區北屯段為例，中籤率僅4.84%，而梧棲區三民段社宅則有42.86%。

    張玉嬿表示，根據市府資料，已有1155位市民連續2次未中籤，另有338人3次以上落選，但目前的制度，卻無補位或加分機制，只能一再抽籤，市府難道不應為「一直抽不到」的申請者，來訂定協助的機制嗎？李正偉表示，未抽到籤的民眾，可先申請租金補助。

    張玉嬿認為，這些措施雖能補充部分需求，但無法取代社宅在租金穩定與長期保障的功能，現在又放寬申請資格，資源排擠效應更激烈。

    她建議社宅隨到隨辦應優先讓市民有補位機制，減少候租時間，要求市府在落實新制的同時提出配套規劃，讓制度不再只是形式上的公平；並要求針對連續落選者的補位安排與加分制度，與年底的新制試辦一同納入評估與規劃，兼顧台中市民申請者的公平性。

    都發局長李正偉表示，會研議看看將一再抽不到社宅的民眾列入優先。（記者蘇金鳳攝）

    都發局長李正偉表示，會研議看看將一再抽不到社宅的民眾列入優先。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播