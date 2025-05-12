台中社宅已近1500位市民多次未抽到籤 議員促優先補位

市議員張玉嬿要求市府為一再抽不到社宅的市民提供優先機制。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/12 14:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的高房價讓年輕人買不起房子，把希望放在社會住宅，多位民進黨市議員指出台中市過去抽籤已有近1500位台中市民多次落選，其中有1155位市民連續2次未中籤，另有338人3次以上落選，而市府又從4月1日起放寬社宅申請門檻，中彰投苗無房者也可申請，將對台中市民產生排擠，要求市府應未來社宅抽籤應讓落選者納入優先補位機制，例如加分，讓真正有社宅需求能抽籤到。

都發局長李正偉表示，針對兩次以上抽不到，研議看看可以不可以加分及輔導，今年年底會有太平育賢及烏日高鐵的兩處社宅可讓中彰投苗的無房民眾來抽籤，是否有受影響，要在辦完後再進行檢討報告。

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市議員張玉嬿、王立任、黃守達今天在市議會指出，台中市年輕人買不起房子，因此希望能抽中住社宅，但是目前市府社宅整體中籤率平均約一至二成，落差極大，以北屯區北屯段為例，中籤率僅4.84%，而梧棲區三民段社宅則有42.86%。

張玉嬿表示，根據市府資料，已有1155位市民連續2次未中籤，另有338人3次以上落選，但目前的制度，卻無補位或加分機制，只能一再抽籤，市府難道不應為「一直抽不到」的申請者，來訂定協助的機制嗎？李正偉表示，未抽到籤的民眾，可先申請租金補助。

張玉嬿認為，這些措施雖能補充部分需求，但無法取代社宅在租金穩定與長期保障的功能，現在又放寬申請資格，資源排擠效應更激烈。

她建議社宅隨到隨辦應優先讓市民有補位機制，減少候租時間，要求市府在落實新制的同時提出配套規劃，讓制度不再只是形式上的公平；並要求針對連續落選者的補位安排與加分制度，與年底的新制試辦一同納入評估與規劃，兼顧台中市民申請者的公平性。

都發局長李正偉表示，會研議看看將一再抽不到社宅的民眾列入優先。（記者蘇金鳳攝）

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