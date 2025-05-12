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    汽燃費擬正名 交通部規劃電動車2030年恢復開徵

    電動汽機車目前免徵汽車燃料使用費，但隨著電動車越加普及，2030年減徵金額預估高達36億元，恐影響公路養護修建及安全管理。（資料照）

    電動汽機車目前免徵汽車燃料使用費，但隨著電動車越加普及，2030年減徵金額預估高達36億元，恐影響公路養護修建及安全管理。（資料照）

    2025/05/12 13:51

    〔記者蔡昀容／台北報導〕電動汽機車目前免徵汽車燃料使用費，但隨著電動車越加普及，2030年減徵金額預估高達36億元，恐影響公路養護修建及安全管理費用。立委提案汽燃費改名，並解除電動車免徵。交通部建議修正為「公路使用養護管理費」，研議2030年恢復電動車開徵。

    為推動淨零轉型，目前電動車免徵汽燃費，但據交通部統計，電動汽機車增幅明顯，2018年19.6萬輛，今年3月88.4萬輛，2030年估達291萬輛，該年減徵金額高達36億元。

    立法院交通委員會今天（12日）審議修法草案。立委林俊憲等人提案修正公路法第27、28、75條，汽燃費徵收目的是公路養護、修建及安全管理，且因應電動車普及化趨勢及符合使用者付費原則，應向電動車徵收相關費用，因此「汽車燃料使用費」有正名必要，並納入非使用燃料車輛的徵收費率。

    立委李昆澤認為，汽燃費的徵收，應確保養護修建及安全管理費用充足，徵收對象應為實際用路車輛，並具公平性，且要以合理負擔為前提。

    交通部表示，汽燃費的名稱修正，基於徵收目的，建議改為「公路養護修建及安全管理費」。至於非使用燃料車輛徵收費率，已請運輸研究所通盤檢討「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」徵收規範及配套措施。

    政務次長陳彥伯表示，運研所預計2026年底前完成徵收規範研究；電動車則預估2030年恢復開徵。至於徵收方式，運研所報告會討論。

    陳彥伯指出，現行汽燃費採隨車徵收，民眾認知較易接受，但不一定能如實反映實際使用道路情況；若是隨油徵收，有些民眾是提桶購油用於他處，不一定用於車輛行駛，衍生退費等問題；若隨里程徵收，較具公平性，但要克服技術問題，例如防弊機制等。

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