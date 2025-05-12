北港高中龔奕卉首戰世界輪椅舞蹈大賽「摘金奪銀」創新頁

北港高中學生龔奕卉，日前首次代表我國參加荷蘭阿姆斯特丹舉辦的「世界輪椅舞蹈國際公開賽」，為台灣奪下Combi國標和拉丁舞金、銀牌，令全校師生同慶（圖由蔡秀慧提供）

2025/05/12 13:53

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港高中1年級學生龔奕卉，日前首次代表我國參加荷蘭阿姆斯特丹舉辦的「世界輪椅舞蹈國際公開賽」，在超過20個國家競爭下，一舉為台灣奪下Combi國標和拉丁舞金、銀牌，且個人也獲輪椅創意舞第6名，令全校師生同慶，更稱她為「雲林之光」。

龔奕卉說，因媽媽學過舞蹈，所以從小時候就很喜歡跳舞，大約在國小3年級時，媽媽就讓她參加兒童舞蹈班，在教練蔡秀慧與學姊洪語謙的指導下，陸陸續續參加國內舞蹈比賽都獲得不錯成績。

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龔奕卉提到，一開始家人擔心因為學舞可能影響課業而反對，但她依舊堅持自身夢想，為自己取得好成績來博得家人肯定。多年來在舞台上的亮眼表現，也逐漸讓家人卸下擔憂進而轉為支持。

她更回憶，曾有一度想放棄，小時候習舞一直和年紀大的舞伴跳，但她只想跳自己喜歡的舞，後來老師鼓勵下，才體會出與資深舞者共舞，才讓自己功力更精進。

多年來龔奕卉與輪椅舞者共舞，她說，和輪椅者搭舞，除掌握本身舞蹈節奏，還要隨時注意不被輪椅碰撞，有時為了閃避而致使舞步失穩，就很容易扣分，因此「不可分心」，眼睛及反應都要敏銳，才能跳好每支舞曲。

此番她首度遠征參加世界大賽，首戰就勇奪Combi標準舞金牌、拉丁舞銀牌及創意舞第6名，抱回3項大獎，光榮返鄉。

她笑著說，其實參賽期間，看到外國舞者個個舞藝精湛，當下更加緊張，但音樂響起便很快融入，享受與自己舞蹈的感覺，拿不拿牌已不重要，「將每支舞跳好」才是對自己最大的回饋，奪得金牌著實意外，但有甚感欣喜。期許自己將來成為專業舞者，將舞技傳授，更希望在舞台發光發熱。

蔡秀慧說，過去台灣雙輪椅舞曾奪世界冠軍，但Combi舞蹈（一站一坐）的比賽，今年度是奪得國內首金也是新紀錄；中華民國輪椅舞蹈體育運動協會理事長黃美蘭也說，龔奕卉奪下世界金牌為台灣選手帶來信心，下月起將有一連串國際舞賽，期待舞蹈好手們能再創佳績。

北港高中學生龔奕卉（圖中）代表我國參加荷蘭阿姆斯特丹舉辦的「世界輪椅舞蹈國際公開賽」，為台灣奪下Combi國標和拉丁舞金、銀牌，令全校師生同慶。（記者李文德攝）

北港高中學生龔奕卉，日前首次代表我國參加荷蘭阿姆斯特丹舉辦的「世界輪椅舞蹈國際公開賽」，為台灣奪下Combi國標和拉丁舞金、銀牌，令全校師生同慶（圖由蔡秀慧提供）

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