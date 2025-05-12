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    黑板樹浮根破壞路面礙通行 中市建設局：1萬7千多株已處理6千多株

    市議員朱暖英指台中市黑板樹嚴重破壞路面，要求市府處理。（記者蘇金鳳攝）

    市議員朱暖英指台中市黑板樹嚴重破壞路面，要求市府處理。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/12 13:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的黑板樹相當多，常有浮根破壞路面的情況，市議員朱暖英表示，台中市人行道種植了相當多黑板樹，因黑板樹常有浮根，破壞人行道，還蓋在人行道中間，出現「人樹爭道」情況，阻礙嬰兒車及輪椅通行，逼得要走下安全人行路徑，成為「與車爭道」，這個問題已相當多年，要求市府趕快盤點處理。

    建設局長陳大田表示，台中市已整平173條人行道，也已盤查檢視不夠寬敞或是浮根的路段做處理；而台中市約有1萬7千多株黑板樹，已處理6千多株，會加快腳步。

    議員朱暖英表示，台中市有很多黑板樹破壞路面，如南屯區惠中路以及大墩十一街至向上路，該區域路段有大型商場IKEA人潮往來多，但人行道黑板樹浮根嚴重破壞路面，而且旁是大型停車場，人行道寬度十分狹小，民眾反映停了車要走人行道，根本無法行走，在晚上容易被絆倒。

    朱暖英說，南屯還有很多人行道的黑板樹，都造成路面破壞，這對行人通行不好，對樹的生長也不好，南屯區人行道上，往來的人多使用頻繁，民眾一不經意可能因此絆倒就受傷了。建設局可以加速擴大嫌惡樹種的管理，讓樹活得好，也讓人的安全沒有問題。

    市議員朱暖英指台中市南屯有很多人行道的黑板樹擋路中央，形成人樹爭道。（朱暖英提供）

    市議員朱暖英指台中市南屯有很多人行道的黑板樹擋路中央，形成人樹爭道。（朱暖英提供）

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