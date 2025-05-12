金城國中段考命題爭議 全家盟怒：孩子被集體性騷擾

金門縣金城國中段考出現「綠茶婊」、「精液豆漿」、「綠茶婊」、「捅屁眼」、「好想做愛」等爭議字眼。（圖擷取自Google）

2025/05/12 13:08

〔記者林曉雲／台北報導〕金門縣金城國中段考出現「綠茶婊」字眼，全國家長團體聯盟今（12）日發聲明表達全國家長的嚴正抗議，「綠茶婊考卷」已嚴重傷害學生人格尊嚴，並質疑家長是把孩子送到學校受教育，不是讓孩子去接受性騷擾，全國的家長對此事件表達強烈抗議，呼籲教育部及金門縣政府應確實檢討相關政策措施。

全家盟理事長蕭東原表示，家長將孩子交給學校，是期望他們能在一個安全、尊重的環境中學習，而非被強迫接觸帶有明顯性意味、粗鄙不當內容的考題，近日金門金城國中9年級段考中出現多項含有性暗示及貶抑女性字眼的題目，如「精液豆漿」、「綠茶婊」、「捅屁眼」、「做愛」等，形同對集體學生開黃腔、進行嚴重的性騷擾，引發家長嚴重不安。

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蕭東原表示，教育工作者應以培養學生正確價值觀為首要責任，此事件中所使用的考題內容已偏離教育初衷，並違反相關法律規範，全家盟提出兩項具體訴求，首先必須立即啟動不適任教師處理程序，釐清相關事實並淘汰不適任教師，並全面檢討相關命題與審題流程，還給學生一個安全、健康的學習環境；第二是全面檢討中小學教師性教育專業不足問題，並提出具體可行的補救與預防措施，杜絕類似事件再次發生。

蕭東原也直指，該名命題教師的行為已涉嫌違法，包括涉觸性別平等教育法第3條：只要教師對學生以明示或暗示方式從事與性或性別有關的不受歡迎言行，即構成校園性騷擾，嚴重侵害學生之人格尊嚴與學習權益；涉違「性別平等工作法」第12條：若該教師在出題過程中對同儕造成敵意性或冒犯性職場環境，亦可能構成「工作場域中的性騷擾」；也違反108課綱有關性別平等教育核心素養，該試題違背「性騷擾與性別歧視防治」課程主軸，形同反向教育。

蕭東原表示，民主時代雖講求言論自由，但學校教育是人格及價值觀養成重要場所，教師除傳道、授業、解惑的重任，還須注重自身品格對學子及社會的影響力，並非社會上任何現象都適合融合在教學中，尤其一些因潮流產生的詞彙，看似有趣，卻多具貶抑或嘲弄負面含意，對於對世界一知半解，仍在成長學習中的孩童，想要他們成為國家未來的棟樑，做大人的更該克己復禮。

聲明強調，教育工作者擁有莫大責任與影響力，面對這樣嚴重離譜的失職行為，不應姑息，也不容忽視，教育部及金門縣政府須正視家長與社會的關切，還給孩子們一個真正尊重、安心、且具教育品質的學習環境。

金城國中段考出現綠茶婊等字眼，全家盟今發聲明表達全國家長的憤怒。圖為全家盟去年開記者會關注父親。（資料照）

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